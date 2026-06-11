“500个昼夜行动”：在烈士遗骸样本较多地区启动采集工作

越通社西宁 ——为开展“加速烈士遗骸搜寻与身份鉴定的500个昼夜行动”，6月10日，西宁省槟沥乡和杨明珠乡同时启动对当地烈士陵园中尚未确定信息的烈士墓开展采样、移交遗骸样本工作，以服务DNA鉴定。这是一项具有特殊重要意义的政治任务，旨在报道英烈的恩情，并满足全国烈士亲属的愿望。



目前，槟沥烈士陵园共有1779座烈士墓，其中665座尚未确定信息，需开展采样以进行DNA鉴定。



杨明珠烈士陵园现安葬406名烈士，其中多达394座墓尚未确定身份。这两个地方是西宁省需采集样本数量较多的地区。



为确保工作规范开展，各地已认真贯彻落实国家指导委员会、第七军区和西宁省关于对烈士陵园中未确定信息墓进行遗骸采样以开展DNA鉴定的各项计划和指导意见。

目前，基础设施、技术设备、发掘工具以及生物样本存储与管理等条件均已准备就绪。有关部门还通过基层广播系统加强宣传，广泛传播此次行动的目的和意义，在干部、党员和人民群众中凝聚共识。

在烈士遗骸样本较多地区启动采集工作。图自越通社

按照计划，槟沥乡力争在2026年11月30日前完成对全部665座未确定信息烈士墓的采样工作。



在吊唁仪式后，西宁省515指导委员会在杨明珠烈士陵园启动遗骸发掘及采样工作，以服务DNA鉴定工作。根据计划，该陵园的发掘与采样工作将持续至2026年7月27日。



在烈士遗骸身份确认方面应用DNA鉴定技术将有助于有效推进“500个昼夜行动”，同时也有望让更多长期未确认身份的烈士重归家庭与故乡，传承和弘扬越南民族饮水思源、重情重义的优良传统。（完）