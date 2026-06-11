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越南5家主流媒体与太原省签署合作协议

6月11日，太原省委与越南通讯社、《人民报》、越南电视台、越南之声广播电台及《共产主义》杂志共同签署2026-2030年宣传合作计划，旨在提升信息宣传和形象推广效能，展示地方潜力、优势及发展成就。

合作计划签署仪式。图自越通社
合作计划签署仪式。图自越通社

越通社河内 ——6月11日，太原省委与越南通讯社、《人民报》、越南电视台、越南之声广播电台及《共产主义》杂志共同签署2026-2030年宣传合作计划，旨在提升信息宣传和形象推广效能，展示地方潜力、优势及发展成就。

此次合作正值太原省迈入新发展阶段，面临诸多宣传推广机遇与要求，也是该省与越通社等国家主流媒体多年紧密合作的延续。

太原省委书记郑春长在签约仪式上指出，2026-2030年对合并后的太原省具有特别重要意义。宣传工作在传播发展愿望、推广地方形象、吸引投资、塑造品牌和凝聚社会信任方面，都发挥关键作用。

越共中央宣教与民运部副部长、《人民报》总编辑、越南记者协会主席黎国明表示，相信在太原省委领导下，太原省将如期实现发展目标。媒体将一如既往提供支持，为该省发展贡献力量。

根据协议，五家中央媒体将与太原省携手，重点宣传党的方针政策、国家法律法规，以及党的十四大决议和太原省首次党代会（2025-2030年任期）决议的落实成果。同时，大力推广该省潜力优势、营商环境、重点项目、数字化转型、行政改革、高科技工业、绿色工业及可持续发展等方面的成果。

此外，各方还将在媒体数字化转型、传播技术方面加强合作，为太原省宣传干部队伍提供数字内容制作与多平台传播技能培训。针对地方出现的问题，及时引导舆论，凝聚社会共识，助力该省顺利落实经济社会发展任务。

此前，各位代表在太原省大福乡布唎村的黄叔抗新闻学校国家遗迹区敬香。（完）

越通社
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