胡志明市在数字平台上推广城市文化、遗产和美食

越通社胡志明市—— 胡志明市文化体育局与越南文化遗产保护基金和抖音（越南）近日召开会议，部署在多个传媒平台上推广该市文化、遗产和城市美食的活动。



抖音（越南）战略合作伙伴总监范明庄表示，该单位将开展为期5年的数字传媒计划，旨在支持全国各地向民众介绍其在文化、旅游、特色产品和政策方面的优势。



在胡志明市，预计将在西贡、滨城和堤岸等坊通过短视频、直播和在线互动形式实施“触碰遗产”计划。



据抖音（越南）代表透露，该平台目前在越南注册用户约7000万人。这是向国内外广大公众传播信息、形象和文化价值的基础。



胡志明市文化体育局副局长阮玉回表示，该市将配合支持开展该计划，同时大力推动多平台传播，将报刊、数字传媒和社交网络结合起来。



推广内容将源于每个地方的特色。地方政府主动提出需要推介的突出价值，从人文、遗迹、文化到美食等方面。在此基础上，各相关单位将制定合适的脚本，以发挥传播效果，吸引游客并推动地方经济。（完）

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