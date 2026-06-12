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2026年《首都法》为河内新发展模式开辟道路

落实2026年《首都法》的机制和政策不仅旨在解决眼前问题，还为新发展空间开辟道路，为现代城市治理模式以及提升首都长期竞争力奠定基础。

河内市第十七届人民议会（2026-2031年任期）第四次专题会议现场。图自越通社
河内市第十七届人民议会（2026-2031年任期）第四次专题会议现场。图自越通社

越通社河内——落实2026年《首都法》的机制和政策不仅旨在解决眼前问题，还为新发展空间开辟道路，为现代城市治理模式以及提升首都长期竞争力奠定基础。这是越共中央委员、河内市委副书记、市人民委员会主席武大胜在6月12日上午举行的河内市第十七届人民议会（2026-2031年任期）第四次专题会议上所强调的内容。

武大胜认为，此次会议意义重大，旨在完善《首都法》实施的全部决议体系，赶在该法于2026年7月1日生效之前。

根据计划，河内市必须落实《首都法》规定的所有机制和政策。迄今，市人民议会已通过了多项重要决议；在第四次会议上，市人民议会继续审议并通过其余大量决议，以完善首都新发展阶段的法律走廊。《首都法》落实决议的第一个突破点是从管理型机制向发展型机制实现重大转变。

通过战略机制扩大首都发展空间是河内市人民委员会主席提到的突出内容之一。其中包括基于多层次、多中心模式，与TOD城市发展方向相结合的城市发展政策；并提高土地和发展空间的管理与开发效率，包括地下空间和新型城市空间。

多项与高科技园区、高科技工业区发展相关的决议将为部署经济发展试点机制创造条件。

武大胜补充说，所有决议都朝着以人民和企业为中心的方向制定。多项政策有助于改善营商环境、吸引战略投资者、提高公共服务质量、扩大社会保障政策以及增加人民获得高质量医疗、教育、交通服务的机会。

与此同时，各决议着重提高机构和人力资源的质量。《首都法》允许城市制定关于招聘、使用高素质人力资源的特殊机制，同时对从城市预算领取工资的干部、公务员、事业编制人员和劳动者有单独政策。（完）

越通社
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体制机制与法律突破口

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