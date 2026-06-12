进一步巩固越德政治互信，深化合作关系

越通社河内——据越南外交部消息，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠6月11日下午在河内会见了来访并共同主持第八次越德战略对话的德国外交部国务秘书格扎·安德烈亚斯·冯·盖尔（Geza Andreas von Geyr）。



黎怀忠相信此次访问以及越德战略对话成果将有助于巩固两国政治互信、增进相互了解，并为推动两国关系今后更加深入、务实和高效发展注入新动力。



黎怀忠强调，越南一贯重视发展对德关系，同时高度评价德方在越南国家建设与发展进程中提供的宝贵支持。



在良好关系基础上，黎怀忠建议双方继续革新合作思维和方式；加强各层级互访、接触和战略磋商；同时更加有效发挥双方在贸易投资、国防安全、科学技术、教育培训、人力资源发展等领域的互补优势。



格扎·安德烈亚斯·冯·盖尔表示，德国将越南视为该国在地区最重要的伙伴之一。在当前国际和地区形势复杂多变的背景下，越德伙伴关系对两国利益以及两个地区的和平、稳定与发展具有重要意义，其中人文交流是两国关系的重要基础，有助于增进互相理解与相互尊重，为新阶段拓展合作创造有利条件。



双方一致同意进一步深化越德战略伙伴关系，加强各层级互访和接触，充分发挥两国外交部在督促落实各项协议、承诺及具体合作项目中的牵头作用。



就国际和地区问题深入交换意见时，双方一致认为，在当前世界形势快速变化并难以预测的背景下，各方需加强对话，巩固政治互信，并进一步深化合作关系。

*此前，越南外交部副部长黎氏秋姮6月11日下午在外交部驻地与德国外交部国务秘书格扎·安德烈亚斯·冯·盖尔共同主持第八次越德战略对话。



在对话中，黎氏秋姮强调，越德合作潜力巨大，双方需继续有效挖掘合作潜力，契合越南发展需求和德国优势，特别是在科技、创新、交通基础设施、数字经济、劳务合作及“双元制”职业培训等领域。



她建议双方通过党、国家、政府、国会以及民间交流等渠道，加强信息交流与共享，从而增进互相理解并巩固互信；同时配合制定新的行动计划，以深化2027~2029年越德战略伙伴关系。



黎氏秋姮感谢德国联邦议院批准《越南—欧盟投资保护协定》（EVIPA），并建议德方继续督促欧盟其他成员国尽早完成批准程序，从而为促进越德乃至越欧经贸投资关系注入新动力。同时，建议德方继续支持越南在可持续发展渔业、打击非法、不报告和不受管制捕捞（IUU）方面做出的努力，力争尽早解除欧盟委员会发出的“黄牌”警告；并希望双方加强在海洋研究、海洋环境管理、海洋生态保护及人力资源培训等领域的技术合作。



黎氏秋姮认为，两国建立能源伙伴关系是重要发展步骤，符合当前要求。她建议双方有效落实该伙伴关系框架下2025~2026年行动计划，包括公正能源转型伙伴关系（JETP）相关内容；并加强在官方发展援助（ODA）、优惠贷款及绿色金融等重点项目领域的合作。



格扎·安德烈亚斯·冯·盖尔表示，德国将越南视为其在印度洋—太平洋地区的重要伙伴之一，同时也是充满活力和潜力的合作伙伴。



他表示，德国企业高度评价越南投资环境，许多德国企业希望继续扩大在越投资，特别是在可再生能源、应对气候变化、绿色金融和高科技等领域；同时建议双方加强在交通基础设施、可再生能源、供应链安全及关键原材料等方面的合作。



双方一致同意加强高层交往，深化经贸投资、科技、劳务、高素质人力资源培训、国防安全、联合国维和以及人文交流等领域合作。



值此机会，黎氏秋姮建议德方继续为旅居德国越南人创造便利条件，使其融入当地社会，从而为德国发展及两国关系作出积极贡献。



就地区和国际问题交换意见时，双方强调将继续加强在多边事务中的磋商与协调，支持多边主义和自由贸易，在国际法和《联合国宪章》基础上通过和平方式解决争端与冲突；同时重申在国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）的基础上维护和平、稳定、安全、航行与飞越安全、自由的重要性。（完）