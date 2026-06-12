经济

大华银行：越南经济在成本压力与外部不确定中展现韧性

尽管增长势头有所放缓，越南经济在成本压力上升与外部环境波动的背景下仍展现出显著韧性。

尽管增长势头有所放缓，越南经济在成本压力上升与外部环境波动的背景下仍展现出显著韧性。图自越通社
尽管增长势头有所放缓，越南经济在成本压力上升与外部环境波动的背景下仍展现出显著韧性。图自越通社

越通社河内 ——尽管增长势头有所放缓，越南经济在成本压力上升与外部环境波动的背景下仍展现出显著韧性。

新加坡大华银行（UOB）全球市场与经济研究部在6月12日发布的《2026年第三季度经济展望报告》中作出了上述评价。

短期前景：机遇与挑战并存

据大华银行的报告，尽管经济仍保持相对良好的增长动力，但近期数据表明，短期前景发出机遇与挑战并存的信息，尤其是在能源成本攀升开始对生产和宏观经济稳定造成压力的背景下。

5月份，制造业活动明显改善，采购经理人指数（PMI）升至52.8点，高于上月的50.5点和去年同期的49.8点。产出指数强劲上升至55.6点，显示订单需求持续回暖。

然而，通胀压力依然值得关注。5月份消费者价格指数（CPI）上涨5.6%，连续第三个月走高，并创下六年来新高。与此同时，工业产值增速降至9%，低于4月份的10%。

贸易活动开始出现降温迹象。5月份出口增长18%，低于上月的21%，而进口保持33.8%的强劲增长。预计未来一段时间国际收支前景将持续承压。

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5月份，制造业活动明显改善，采购经理人指数（PMI）升至52.8点，高于上月的50.5点和去年同期的49.8点。图自越通社

根据大华银行的预测，若未来6至12个月原油价格维持在每桶100美元左右，2026年越南能源进口账单可能增加约40%，即52亿美元，经常账户盈余可能减少约20%。

世界银行预测，2026年越南经济增长率为6.8%，通胀率为4.2%。大华银行则维持对越南GDP增长7%的预测。最困难阶段很可能出现在第二和第三季度，平均增速或降至约6.7%。

汇率趋于稳定，压力犹存

通胀正成为越南国家银行的首要关切。前5个月平均通胀率为4.3%，接近4.5%的目标；管理机构预测全年涨幅可能高达5.5%。

在需同时控制汇率压力与抑制通胀的背景下，越南国家银行很可能维持现行政策利率。与此同时，国家银行呼吁各商业银行降低贷款利率以支持企业发展，并配合财政措施。

然而，信贷需求复苏正加剧银行体系内的流动性竞争。截至4月底，信贷余额已超过19.4千万亿越盾，同比增长18.26%，而年初以来流动性仅增长7.7%。这已促使部分商业银行上调存款利率。

汇率方面，大华银行报告指出，经过年初的剧烈波动后，越盾汇率近几周显示出趋稳迹象。2026年4月和5月，越盾对美元汇率在1美元兑26291至26372越盾之间波动，仍处于越南国家银行汇率允许的浮动区间内。

从贸易角度看，美国总统特朗普与中共中央总书记、国家主席习近平于5月中旬会晤后，中美关系改善被视为越南出口活动的积极因素。两大经济体之间紧张局势的缓和，有助于降低关税措施扩大的风险，同时巩固越南作为全球供应链转移趋势中重要目的地的地位。（完）

越通社
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