顺化市积极推动与奥地利伙伴的合作

越通社河内——据越通社驻欧洲记者报道，正在对奥地利进行工作访问的越共中央委员、顺化市委副书记、省人民委员会主席阮克全6月10日至11日礼节性拜会下奥地利州领导，并造访了越南驻奥地利大使馆。



阮克全访奥之旅是重要的外事活动，旨在将顺化与奥地利伙伴所建立的合作内容具体化，为增进双方友好关系、扩大在教育、文化、旅游、保护和弘扬遗产价值、可持续发展等领域的国际合作，以及讨论和学习借鉴世界遗产管理和开发经验作出贡献。同时，此访也为推动和扩大顺化与下奥地利州未来合作关系创造便利平台。



阮克全在会见下奥地利州议会议长卡尔·维尔芬格（Karl Wilfing）时，介绍了顺化成为越南第六个中央直辖市后的潜力、优势和发展方向。阮克全建议，下奥地利州关注推动双方正式签署合作协议，以在旅游、教育培训、医疗、信息技术、绿色城市发展、智慧城市、遗产保护、高科技农业和可持续发展等领域开展投资促进活动。双方也就计划在顺化文化节和下奥地利州举行的顺化 - 克雷姆斯旅游促进、文化艺术交流活动的可能性进行了探讨，有助于增进两地人民之间的相互了解和联系。



在与越南驻奥地利特命全权大使武黎太黄交谈时，顺化市工作代表团通报了与奥地利合作伙伴的活动成果，同时建议大使馆继续支持和推动顺化与下奥地利州之间的合作计划。



随后，顺化市工作代表团造访并与下奥地利州克雷姆斯市领导举行工作会议。会上，双方就遗产价值保护与弘扬、可持续旅游发展、文化交流、旅游人力资源培训以及城市管理与遗产保护相结合的经验分享等领域的合作方向进行了交流。



阮克全强调，顺化市和克雷姆斯市是历史悠久的城市，拥有独特文化，蕴藏着许多宝贵的遗产价值。这是两地加强合作、分享经验、发挥各自优势、共同面向可持续发展目标的重要基础。



同一天，顺化工作代表团还造访了IMC克雷姆斯应用科学大学（IMC Krems）。阮克全在与学校领导交谈时，高度评价该校的培训、科学研究和国际合作能力，同时建议推动学生、教师交流项目；提高干部、教师的能力；开发联合培训和共同研究项目。特别是，双方一致同意继续交流，以部署在顺化组织短期培训班以提高地方干部队伍管理和旅游发展能力的倡议。（完）

越通社