时政

顺化市积极推动与奥地利伙伴的合作

据越通社驻欧洲记者报道，正在对奥地利进行工作访问的越共中央委员、顺化市委副书记、市人民委员会主席阮克全6月10日至11日礼节性拜会下奥地利州领导，并造访了越南驻奥地利大使馆。

顺化市人民委员会办公室供图。图自越通社
顺化市人民委员会办公室供图。图自越通社

越通社河内——据越通社驻欧洲记者报道，正在对奥地利进行工作访问的越共中央委员、顺化市委副书记、省人民委员会主席阮克全6月10日至11日礼节性拜会下奥地利州领导，并造访了越南驻奥地利大使馆。

阮克全访奥之旅是重要的外事活动，旨在将顺化与奥地利伙伴所建立的合作内容具体化，为增进双方友好关系、扩大在教育、文化、旅游、保护和弘扬遗产价值、可持续发展等领域的国际合作，以及讨论和学习借鉴世界遗产管理和开发经验作出贡献。同时，此访也为推动和扩大顺化与下奥地利州未来合作关系创造便利平台。

阮克全在会见下奥地利州议会议长卡尔·维尔芬格（Karl Wilfing）时，介绍了顺化成为越南第六个中央直辖市后的潜力、优势和发展方向。阮克全建议，下奥地利州关注推动双方正式签署合作协议，以在旅游、教育培训、医疗、信息技术、绿色城市发展、智慧城市、遗产保护、高科技农业和可持续发展等领域开展投资促进活动。双方也就计划在顺化文化节和下奥地利州举行的顺化 - 克雷姆斯旅游促进、文化艺术交流活动的可能性进行了探讨，有助于增进两地人民之间的相互了解和联系。

在与越南驻奥地利特命全权大使武黎太黄交谈时，顺化市工作代表团通报了与奥地利合作伙伴的活动成果，同时建议大使馆继续支持和推动顺化与下奥地利州之间的合作计划。

随后，顺化市工作代表团造访并与下奥地利州克雷姆斯市领导举行工作会议。会上，双方就遗产价值保护与弘扬、可持续旅游发展、文化交流、旅游人力资源培训以及城市管理与遗产保护相结合的经验分享等领域的合作方向进行了交流。

阮克全强调，顺化市和克雷姆斯市是历史悠久的城市，拥有独特文化，蕴藏着许多宝贵的遗产价值。这是两地加强合作、分享经验、发挥各自优势、共同面向可持续发展目标的重要基础。

同一天，顺化工作代表团还造访了IMC克雷姆斯应用科学大学（IMC Krems）。阮克全在与学校领导交谈时，高度评价该校的培训、科学研究和国际合作能力，同时建议推动学生、教师交流项目；提高干部、教师的能力；开发联合培训和共同研究项目。特别是，双方一致同意继续交流，以部署在顺化组织短期培训班以提高地方干部队伍管理和旅游发展能力的倡议。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #奥地利 #地方合作 #顺化市人民委员会主席阮克全 #奥地利州议会议长卡尔·维尔芬格 承天顺化省 奥地利
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

2026年顺化节素食节现场。图自越通社

2026年顺化节素食节正式开幕

在庆祝佛历2570年佛诞大礼和2026年顺化文化节框架内，5月28日下午，2026年顺化文化节组委会与越南佛教教会顺化市治事委员会在顺化市阮廷炤步行街联合举行“2026年顺化节—素食节”开幕式。

2025年5月28日上午，顺化市旅游局与“顺化——越南中部减塑城市”项目协调委员会在富荣县富安乡联合举行了“屯潭减塑旅游点”揭牌仪式。图自越通社

顺化5年减塑超933吨 生活垃圾源头分类全面推行

在“顺化——越南中部减塑城市”项目实施5年后，顺化市已成功减少逾933.6吨塑料垃圾泄漏至自然环境，并在全市范围内推行生活垃圾源头分类。该项目总结研讨会于5月23日由顺化市人民委员会与WWF越南代表处联合举办。

更多

越共中央总书记、国家主席苏林在贯彻落实党的十四大外交路线的第06-NQ/TW号决议学习部署会议上发表指导性讲话。图自越通社

📝时评：以对外工作开创未来

越共中央政治局关于落实越共十四大对外路线的第06-NQ/TW号决议，是对外思维发展的新步伐，将对外工作定位为“重要、经常性”任务，是为国家发展塑造有利国际环境的先锋力量。

福建新时代国际传播中心有限公司总经理赖晗出席座谈会并发表讲话。图自越通社

越南与中国福建省深化媒体合作

6月11日下午，越南新闻媒体机构代表团在福州市与福建国际传播中心举行了座谈会。该活动为两国媒体机构在“2026-2027年越中旅游合作年”背景下开展务实合作开辟了诸多机遇。

柬埔寨—越南友谊碑工程位于菩萨省，纪念碑高21米，雕塑群高3.2米。图自越通社

柬埔寨菩萨省柬越友谊纪念碑落成

6月10日，位于柬埔寨西北部的菩萨省举行柬越友谊纪念碑落成仪式。这是近年来柬埔寨境内建设、修缮和升级的24座柬越友谊纪念碑中的第19座，旨在表达对两国前辈的崇高敬意与深切感恩，缅怀他们为各自国家独立以及两国和平、发展与繁荣所共同奋斗与牺牲的贡献。

2026年东盟未来论坛闭幕式。图自越通社

2026年东盟未来论坛为东盟长期发展提供战略平台

越南政府总理黎明兴在论坛上传递的重要信息是，东盟必须从被动参与全球趋势转变为积极塑造全球规范和标准的力量。本届论坛由此重新定位东盟，使其成为主动设定议程的一方，成为对话中心、合作枢纽以及在分化的全球秩序中的可靠支点。