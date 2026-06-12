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广宁省下龙湾桃金娘海滩暂停接待游客

广宁省下龙湾-安子世界遗产管理委员会日前发布通知，将暂停接待前往桃金娘（Soi Sim）海滩观光的游客，以梳理并完善相关法律手续。

广宁省下龙湾桃金娘海滩暂停接待游客。图自越通社
广宁省下龙湾桃金娘海滩暂停接待游客。图自越通社

越通社河内——广宁省下龙湾-安子世界遗产管理委员会日前发布通知，将暂停接待前往桃金娘（Soi Sim）海滩观光的游客，以梳理并完善相关法律手续。

该委员会在该海滩入选由总部位于美国的权威海滩评级组织Corona联合全球旅游专家发布的2026年度《Corona全球百佳海滩指南》唯一越南代表之后，随即作出了此举。

据悉，自2020年起，桃金娘海滩已曾暂停接待游客，原因是索西姆岛上下龙湾动植物保护区项目（由桃金娘一人有限责任公司担任投资方）须暂停施工，以按照法律规定完善关于土地交付、森林交付和海域交付的相关法律手续。

目前，该管理委员会正积极配合相关厅局和部门进行全面梳理，并向省人民委员会报告，以便审议解决当前存在的困难和障碍，争取早日让桃金娘海滩重新开放迎客。

此前，正值世界海洋日（8月6日）之际，美国Corona组织正式发布年度指南，旨在表彰2026年全球22个国家中100个最美、最值得体验的海滩。位于下龙湾遗产核心区的桃金娘海滩凭借其原始、隐秘的美景，与大自然的紧密连接以及严格满足环境保护和生物多样性保护等标准，赢得了国际专家委员会的青睐，带来了巨大惊喜。


为在桃金娘海滩完善安全条件和法律手续期间确保游客的权益，下龙湾-安子世界遗产管理委员会建议各旅行社、船东及导游队伍主动向游客提供充分信息，并引导游客选择行程中的其他替代目的地。（完）

越通社
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