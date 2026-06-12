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审查联合国教科文组织对得农世界地质公园的建议落实情况

6月8日至11日，考察团对属于得农联合国教科文组织世界地质公园的3条旅游线路、近50处遗产和参观景点进行了实地考察。

考察团对林同省声音展览馆进行实地考察。图自越通社
考察团对林同省声音展览馆进行实地考察。图自越通社

越通社林同省——林同省文化体育旅游厅与越南联合国教科文组织世界地质公园专家联合开展考察活动，对得农联合国教科文组织世界地质公园范围内各条线路及景点现状进行评估。这是一项重要活动，旨在审查联合国教科文组织相关建议的落实情况，为2027年的再评估做好准备。

6月8日至11日，考察团对属于得农联合国教科文组织世界地质公园的3条旅游线路、近50处遗产和参观景点进行了实地考察。

通过实地考察，考察团指出了一些亟待解决的问题，以满足联合国教科文组织再评估标准。其中，部分遗产景点的管理与保护工作需要加强；指示标识系统和解说标识仍存在缺失或不够统一的问题；各景点之间的联通性以及旅游产品多样化仍有较大开发空间。上述结果为林同省制定2026~2027年遗产线路和景点投资升级计划提供了重要依据，同时也有助于明确再评估前的重点任务。

越南联合国教科文组织世界地质公园网络主席陈新文认为，地方需同步实施多项解决方案，包括健全管理机构、配备专职人员、完善基础设施系统、建设信息中心和参观点，并加强宣传推广工作。在全省范围内加大对得农联合国教科文组织世界地质公园形象的宣传力度，以对游客和国际专家留下深刻印象。

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越南联合国教科文组织世界地质公园网络主席陈新文对火山洞穴系统进行考察。图自越通社

另外，地方还需尽快出台相应管理与开发机制，为企业参与遗产价值开发与保护工作创造条件。继续邀请国际专家参与咨询，将有助于提升准备工作质量，提高在再评估中保持得农联合国教科文组织世界地质公园称号的能力。

林同省文化体育旅游厅副厅长黎氏竹玲表示，该厅已全面吸收专家组提出的各项建议，并将向省人民委员会报告，推动实施重点解决方案。该厅将向省人民委员会提供参谋意见，以优先分配资源，落实联合国教科文组织建议，完善基础设施和遗产景点建设，以满足再评估标准。

在行政区划调整后，得农联合国教科文组织世界地质公园面积约4760平方公里，拥有近50个玄武岩火山洞穴系统，被评价为东南亚最长、最独特的火山洞穴系统之一，同时还拥有众多古火山口、瀑布、天然湖泊以及多民族独具特色的历史与文化价值。

保持得农联合国教科文组织世界地质公园称号不仅有助于在国际舞台上彰显林同省地质遗产的突出价值，还将提升当地旅游吸引力，为绿色经济发展和以自然资源与地方文化保护为基础的可持续旅游注入动力。（完）

越通社
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