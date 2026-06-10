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乐湖：西原地区最大的天然淡水湖

得乐省乐湖（Hồ Lắk）是西原地区面积最大的天然淡水湖，以秀丽的自然风光和深厚的人文底蕴闻名遐迩，承载着芒侬族（M'Nông）世代相传的史诗传说。

乐湖：西原地区最大的天然淡水湖。图自越通社
乐湖：西原地区最大的天然淡水湖。图自越通社

越通社河内 ——得乐省乐湖（Hồ Lắk）是西原地区面积最大的天然淡水湖，以秀丽的自然风光和深厚的人文底蕴闻名遐迩，承载着芒侬族（M'Nông）世代相传的史诗传说。

乐湖位于连接邦美蜀市与大叻市的交通干线上，海拔500米，连接着克容阿纳（Krông Ana）河，该湖被群山和原始森林环抱，保留着原始之美，景色如诗如画，令人陶醉。

得乐省是埃地族、墨侬族、嘉莱族、色当族等44个民族的聚居地，也是不朽长诗与壮丽史诗的发源地。这里民族文化资源极为丰富，特色鲜明，底蕴深厚。

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来到得乐，游客可以体验骑大象的乐趣，并聆听关于野象捕猎与驯化的传奇故事。图自越通社

来到得乐，游客可以穿行于大片原始森林和一望无际的咖啡园，在锣钲声的传说氛围中品尝醇香的竹竿酒，观赏壮观的瀑布，体验骑大象的乐趣，并聆听关于野象捕猎与驯化的传奇故事，感受西原地区文化、历史与自然的独特魅力。

奇妙之旅结束后，游客可步行至湖边村庄，探寻芒侬族同胞的文化特色与日常生活，欣赏具有浓郁西原传统建筑风格的高脚屋。在村庄中漫步，还可了解传统土锦纺织、Kpal椅、H'gơr鼓、锣钲等日常用品的制作工艺。

除了自然美景、清新空气以及骑象、乘独木舟体验芒侬族独特文化之外，乐湖还有一种为得乐省树立了“品牌”的特产——剪鱼饼。这道菜肴朴素却极为特别，尝过一次便令人永生难忘。（完）

越通社
#乐湖 #西原地区 #西原旅游 #天然淡水湖 得乐省
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