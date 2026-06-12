Green SM được kỳ vọng tạo dấu ấn tại thị trường Ấn Độ

越通社河内6月12日——越南Vin集团旗下的Green SM近日在印度正式推出纯电动出租车服务，标志着其业务拓展至全球人口最多的国际市场。

接受越通社驻新德里记者采访时，印度汽车博客（Car Blog）专家罗希特·库拉纳（Rohit Khurana）表示，在印度多个大城市正面临严重环境污染和空气质量问题的背景下，Green SM的进入具有重要意义。他指出，Green SM推出电动出租车服务不仅为公众提供了更加环境友好型的出行选择，而且契合印度政府当前大力推动的可持续发展方向。

持相同观点的还有印度Cashfree Payments 公司负责增长与战略的高级经理潘卡杰·米什拉（Pankaj Mishra）。他认为，Green SM与其他电动出行企业的参与将有助于推动绿色交通生态系统的发展，同时为减少大城市污染提供支持。

​谈及Green SM可能面临的挑战，库拉纳指出，尽管印度电动汽车充电基础设施正在快速发展，但仍不够完善。此外，企业还需面对来自多家电动出行服务提供商的竞争。然而，他认为，Green SM具备多项优势，包括规模化车队、自有司机队伍以及高品质电动豪华车型，这将有助于其在市场上形成差异化竞争优势。

尽管存在上述挑战，但两位专家均对Green SM在印度的长期发展前景持有乐观态度。

库拉纳表示，Green SM进入印度市场恰逢其时，目前印度政府正加大对交通电动化的支持力度，尤其是推动商用运输车辆转向电动汽车。

Green SM 车辆单次充电可行驶约400公里，其车辆能够有效满足城市出行需求以及许多城际旅行的需求，无需中途充电。

米什拉则强调，如果能够保持服务质量并制定合理的发展战略，Green SM在未来几年有望持续扩大市场份额。

作为Green SM在印度电子支付领域的首批合作伙伴之一，米什拉表示，Cashfree Payments对Green SM的发展潜力充满信心，并将继续与Green SM携手拓展印度市场。（完）