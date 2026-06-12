环保

Green SM được kỳ vọng tạo dấu ấn tại thị trường Ấn Độ

越南Vin集团旗下的Green SM近日在印度正式推出纯电动出租车服务，标志着其业务拓展至全球人口最多的国际市场。

印度汽车博客专家罗希特·库拉纳。图自越通社
印度汽车博客专家罗希特·库拉纳。图自越通社

越通社河内6月12日——越南Vin集团旗下的Green SM近日在印度正式推出纯电动出租车服务，标志着其业务拓展至全球人口最多的国际市场。

接受越通社驻新德里记者采访时，印度汽车博客（Car Blog）专家罗希特·库拉纳（Rohit Khurana）表示，在印度多个大城市正面临严重环境污染和空气质量问题的背景下，Green SM的进入具有重要意义。他指出，Green SM推出电动出租车服务不仅为公众提供了更加环境友好型的出行选择，而且契合印度政府当前大力推动的可持续发展方向。

持相同观点的还有印度Cashfree Payments 公司负责增长与战略的高级经理潘卡杰·米什拉（Pankaj Mishra）。他认为，Green SM与其他电动出行企业的参与将有助于推动绿色交通生态系统的发展，同时为减少大城市污染提供支持。

​谈及Green SM可能面临的挑战，库拉纳指出，尽管印度电动汽车充电基础设施正在快速发展，但仍不够完善。此外，企业还需面对来自多家电动出行服务提供商的竞争。然而，他认为，Green SM具备多项优势，包括规模化车队、自有司机队伍以及高品质电动豪华车型，这将有助于其在市场上形成差异化竞争优势。

尽管存在上述挑战，但两位专家均对Green SM在印度的长期发展前景持有乐观态度。

库拉纳表示，Green SM进入印度市场恰逢其时，目前印度政府正加大对交通电动化的支持力度，尤其是推动商用运输车辆转向电动汽车。

Green SM 车辆单次充电可行驶约400公里，其车辆能够有效满足城市出行需求以及许多城际旅行的需求，无需中途充电。

米什拉则强调，如果能够保持服务质量并制定合理的发展战略，Green SM在未来几年有望持续扩大市场份额。

作为Green SM在印度电子支付领域的首批合作伙伴之一，米什拉表示，Cashfree Payments对Green SM的发展潜力充满信心，并将继续与Green SM携手拓展印度市场。（完）

越通社
#GreenSM #电动出租车 #印度市场 #绿色交通 #电动汽车 #可持续发展 #出行服务 #市场拓展 #环境保护 #交通电动化 #能源安全 #第70号决议 印度
关注 VietnamPlus

能源安全

融入国际

从决议到实践

相关新闻

越南绿色与智能出行股份公司在印度举行Green SM Limo服务启动仪式。图自越通社

越南正式在印度推出电动出租车服务

通过进入印度市场，Green SM不仅希望为当地居民提供安全、可靠、优质的出行选择，也希望为本地司机创造更多就业和职业发展机会。公司承诺与当地合作伙伴及社区携手共进，共同推动现代、环保的交通解决方案。

越南GSM公司旗下的纯电动出租车服务Green SM在印尼勿加泗（Bekasi）亮相。图自Bnews

越南企业在印尼勿加泗推出电动出租车服务

9月16日，越南GSM公司旗下的纯电动出租车服务Green SM在印尼勿加泗（Bekasi）亮相。从当天起，当地居民和游客即可体验安全、环保且高档的绿色出行方式，并享受针对新用户的多项优惠政策。

越南SM绿色出租车进军老挝市场

越南SM绿色出租车进军老挝市场

越通社驻老挝记者报道，11月9日，GSM绿色智能出行服务股份公司（Green & Smart Mobility）在老挝首都万象举行SM绿色电动出租车服务开业仪式。这是老挝首个电动出租车服务。老挝也是GSM启动“Go Green Global”战略的第一站。

更多

广治省职能部门连续接收濒危野生动物。图自越通社

广治省救护5只濒危野生动物

民众自愿上交野生动物不仅有助于遏制非法饲养和交易行为，也为这些动物获得救护并重返大自然创造了条件。社区的积极行动与有关部门的密切配合，正为提升风芽—格邦国家公园生物多样性保护成效和自然资源保护水平作出贡献。

职能力量接收由人民移交的猴子。图自越通社

社区携手共护野生动物

2026年前5月，嘉莱省的昆卡京（Kon Ka Kinh）国家公园累计接收并成功救护近100只珍稀濒危野生动物个体，包括爪哇穿山甲、倭蜂猴、猕猴亚、豚尾猴、黄颊长臂猿、野猫、南亚陆龟、水巨蜥等。

将海洋经济确立为战略支柱之一，岘港正致力于打造一个具有国际影响力的海洋超级城市。图自越通社

21世纪海洋强国的形态

越共中央总书记、国家主席苏林6月8日在关于总结有关越南海洋经济可持续发展战略的第36-NQ/TW号决议的中央指导委员会常务会议上强调，必须明确“21世纪海洋强国形态”。提出的问题不仅是要加大海洋资源开发力度，更重要的是要以更加智慧、更加绿色、更加可持续的方式推动海洋经济发展，使海洋真正成为国家的生存空间、主权空间和战略发展空间。

103号医院CT1公寓大楼内已安装VinFast电动汽车充电站，随时满足居民的需求。图自越通社

充电桩基础设施：促进越南电动车市场发展的动力

在下一阶段，电动车市场的发展速度最大限度依赖于充电基础设施的完善能力、扶持政策的同步性以及国家能源系统的准备就绪程度。建设遍布各处、安全且便捷的公共充电网络将是树立消费者信心的重要因素，同时为加快未来几年越南绿色交通转型进度铺平道路。

栖息于云龙湿地自然保护区的德氏乌叶猴。图片来源：越通社

千年“珍宝”迈向世界遗产：古都中的原生态自然遗产

面积达1.1万公顷的云龙-金榜-三祝德氏乌叶猴文化生态景观区，堪称一座保存着更新世（约260万年前开始）地质演化印记的“活态博物馆”，同时也是极度濒危的越南特有灵长类动物——德氏乌叶猴最后的重要栖息地。

“全民携手保护环境，共建绿色、清洁、美丽越南”运动发起 图自越通社

携手建设绿色越南

响应世界环境日（6月5日）、世界海洋日（6月8日）、2026年环境行动月及越南海洋与海岛周，越南农业与环境部6日上午在乂安省省会同越南祖国阵线中央委员会、乂安省人民委员会举行全国启动仪式，正式发起“全民携手保护环境，共建绿色、清洁、美丽越南”运动。

“善待沙芹”项目团队在广义省平山县平盛乡沙芹海口收集塑料垃圾。（图：越通社）

越南祖国阵线中央委员会主席团呼吁全民携手保护环境

越南祖国阵线中央委员会主席团日前向全国同胞、干部、战士以及各机关、单位、企业、组织和个人发出倡议，号召积极响应“全民携手保护环境，共建绿色、清洁、美丽越南”竞赛运动，全国动员、全民行动，切实推动生态环境保护和可持续发展。

附图。图自越通社

越中环境污染治理技术合作潜力巨大

广东省广州市环境保护局负责人郑则文在接受越通社驻中国记者采访时表示，越中两国可进一步推进在废气、废水、噪声、固体废物及危险废物等污染治理技术方面的合作，以减少对生态系统的负面影响，加强生物多样性保护，促进人与自然和谐共处。

李山岛的美景。图自越通社

全民携手保护环境 共建绿色、清洁、美丽的越南

农业与环境部副部长邓玉蝶表示，系列响应活动将包括多项重点活动，如政策磋商会议、关于修改《海洋海岛资源环境法》、《环境保护法》以及服务经济社会发展的机制、政策的国家研讨会。

今日起越南全国只销售E10和E5两种生物汽油。图自越通社

今日起越南全国只销售E10和E5两种生物汽油

从今日（6月1日）起，E10生物汽油正式在全国范围内取代RON 95汽油。市场上仅保留两种生物汽油产品，即E10汽油和E5 RON 92汽油。根据第50号通知，自6月1日起，符合国家技术标准的无铅汽油必须按规定调配成E10生物汽油，供全国汽油发动机使用，以取代RON 95汽油。与此同时，E5 RON 92汽油将继续生产和供应，直至2030年底。

越南铁路推进数字化与绿色化双重转型 。图自人民报

越南铁路推进数字化与绿色化双重转型

2025年，得益于环保技术和燃料解决方案，铁路运输在提升交通运输业经济贡献率和减少温室气体排放方面发挥了积极作用。以实现2050年净零排放为目标，铁路在碳配额分配与碳减排协同方面具有巨大潜力。

法国开发署（AFD）驻越南代表处与谅山省人民委员会在谅山省举行工作会谈。图自越通社

法国开发署协助谅山省提高应对气候变化能力

“可持续发展基础设施、提高应对气候变化能力及改善环境，服务于谅山省经济社会发展的项目” 集中改造水库、排水系统、环境治理、建设沿河防滑坡护岸、提高自然灾害预警和应对气候变化的能力、提升环境管理和城市管理能力。这都是符合谅山当前迫切需求和可持续发展方向的领域。