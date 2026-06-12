越中陆路口岸迎来东盟农水产品进口高峰

越通社河内——据越通社驻华记者报道，入夏以来，广西友谊关口岸、东兴口岸北仑河二桥等越中边境通道迎来东盟鲜活产品集中入境旺季，双边果蔬、生鲜进出口贸易势头强劲。
作为中国对接东盟产业链供应链的关键枢纽，友谊关口岸近期双向货流齐旺。东南亚榴莲、菠萝蜜、火龙果等时令水果大批量输华，机电、供应链产品出口需求高涨，口岸年内第四次刷新单日通关最高纪录。
今年1月至5月，友谊关海关监管进出境车辆总计49.9万辆次，同比增长40.2%；监管进出口货物总值2953亿元人民币，同比增长24.4%，贸易规模稳步扩大。
东兴口岸北仑河二桥鲜活好物进口行情同样火热。6月初，首批柬埔寨榴莲经该口岸顺利通关。今年前四个月，东兴口岸北仑河二桥累计进口东盟水果1.3万吨。
据初步统计，2026年至今，已有超2万辆次货运车辆享受到东兴口岸北仑河二桥的便利化通关服务，冷链货物通关效率同比提升五成以上。(完)
越南芒街国际口岸对出入境人员进行分流调整
自3月23日起，广宁省芒街国际口岸对通过芒街（越南）-东兴（中国）口岸群的北仑I桥和北仑II桥区域的出入境人员进行分流调整，确保在中方在东兴侧北仑I桥区域建设智慧口岸期间，维持出入境和进出口活动的稳定。