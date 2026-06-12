越中陆路口岸迎来东盟农水产品进口高峰

据越南胡椒与香料协会的消息，尽管市场波动较大且5月份出口有所下滑，2026年前5个月胡椒及部分香料的出口仍保持了相当积极的增长态势。累计前5个月，越南出口胡椒达近12.26万吨，出口额7.89亿美元，较2025年同期分别增长21.7%和13.9%。