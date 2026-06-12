2026年东盟未来论坛：多边“主动塑造”与双边联动的共振效应

越通社河内 ——第三届东盟未来论坛（AFF 2026）不仅是一场具有重要意义的区域多边活动，更成为一场外交“盛会”。论坛举办期间，老挝、柬埔寨、泰国和东帝汶四国总理对越南进行正式访问。多边与双边活动相互交织，展现出越南外交思维的新转变，即从“积极参与、携手同行”迈向“主动塑造”地区未来，并形成多边外交与双边外交相互促进的协同效应。



战略思维的转变



越南前外交部副部长范光荣大使表示，当前东盟正面临“双重压力”：一方面要落实《东盟共同体2045愿景》，另一方面要应对全球供应链中断、人工智能（AI）治理以及绿色转型、数字化转型等紧迫挑战。在此背景下，“单打独斗”将十分困难，东盟必须凝聚集体力量，共同应对挑战。



范光荣指出，越南在区域合作中的角色已经实现跨越式提升，从最初的“参与者”，发展为“同行者”，如今正迈向“主动塑造者”。这一主动性集中体现在“三个P”理念上，即和平（Peace）是基础、繁荣（Prosperity）是动力、人民（People）是最终目标。



胡志明国家政治学院政治与国际关系研究院院长陶玉宝博士认为，AFF 2026表明东盟正逐步从“从上到下管理”模式转向“共同制定政策”模式，吸纳更多层级和主体参与区域治理。东盟已不再局限于泛泛讨论安全与经济议题，而是开始直面具体、复杂且跨领域的新问题。



他特别高度评价论坛框架下举行的东南亚各政党座谈会，认为这为东盟增加了一个重要的政治和思想对话层面，有助于各国加强预警信息共享、保持战略平衡、维护独立自主，避免被卷入外部势力推动的“选边站队”。

联合国教科文组织驻越南首席代表乔纳森·华莱士·贝克对河内主办东盟城市领导人会议给予高度评价。他指出，未来东盟地区约70%人口将居住在城市，因此加强城市间在治理、数字化转型和环境保护等领域的经验交流与合作至关重要。



越南外交学院院长阮雄山博士表示，作为论坛承办单位，外交学院认为AFF 2026成功搭建了一个开放、包容的对话平台，连接政府、学界、企业和社会各界，为建设政治稳定、经济繁荣、以人民为中心的东盟贡献了许多务实创新的思路。



增进政治互信汇聚发展新动能



AFF 2026的战略意义因与一系列高层双边外交活动紧密结合而更加凸显。老挝、柬埔寨、泰国和东帝汶四国总理齐聚河内，不仅体现了对越南多边外交倡议的支持，也为推动务实合作创造了新机遇。



陶玉宝认为，四位东盟国家政府首脑同时访问河内，充分体现出地区国家对越南的高度政治互信。这不仅有助于将共同发展目标转化为具体合作成果，也有利于推动湄公河次区域发展空间与东盟共同体愿景实现更紧密对接。



在越老关系方面，双方领导人的会谈进一步深化了两国“战略对接”内涵，推动各领域合作不断走深走实。对于柬埔寨，越南领导人与柬埔寨首相洪玛奈举行的系列会晤，为双边经贸合作注入了新的动力。



泰国总理阿努廷·参威拉军此次访越恰逢两国即将迎来建交50周年的重要节点。双方承诺大力推进“三项对接”战略，力争尽早实现双边贸易额突破250亿美元，并向500亿美元目标迈进。



东帝汶总理凯·拉拉·夏纳纳·古斯芒的到访，则标志着该国融入东盟进程取得重要进展。越南重申将继续支持东帝汶全面、有效参与东盟各项机制，同时推动免签协定谈判以及电信、教育等领域合作。

正如政府总理黎明兴在AFF 2026主旨发言中所强调的那样，越南和东盟正实现战略定位的重要转变——从参与全球发展趋势，迈向共同塑造全球发展趋势。东盟不能长期停留在“世界工厂”或技术消费市场的角色，而应努力成长为区域乃至全球创新创造的重要中心。

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