☕️越通社新闻下午茶（2026.6.12）

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中央书记处书记、中央检查委员会主任陈士青会见加拿大驻越南大使吉姆·尼克尔。图自越通社

越通社河内——·6月11日下午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央检查委员会主任陈士青在党中央总部，会见了加拿大驻越南大使吉姆·尼克尔（Jim Nickel）。阅读全文



·据越南外交部消息，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠6月11日下午在河内会见了来访并共同主持第八次越德战略对话的德国外交部国务秘书格扎·安德烈亚斯·冯·盖尔（Geza Andreas von Geyr）。阅读全文



考察团对林同省声音展览馆进行实地考察。图自越通社

·林同省文化体育旅游厅与越南联合国教科文组织世界地质公园专家联合开展考察活动，对得农联合国教科文组织世界地质公园范围内各条线路及景点现状进行评估。这是一项重要活动，旨在审查联合国教科文组织相关建议的落实情况，为2027年的再评估做好准备。阅读全文

·据越通社驻欧洲记者报道，正在对奥地利进行工作访问的越共中央委员、顺化市委副书记、市人民委员会主席阮克全6月10日至11日礼节性拜会下奥地利州领导，并造访了越南驻奥地利大使馆。阅读全文

·金瓯省人民委员会主席吕光义已颁布关于渔船离港、靠港和出入港活动监督管理协作机制的第140/2026/QĐ-CTUBND号决定，旨在严明海洋捕捞纪律，并坚决解除欧盟委员会（EC）的“黄牌”警告。这是清理船只数据、迈向建设可持续、负责任并与国际接轨的渔业的关键一步。

芒街口岸。图自越通社

·据越通社驻华记者报道，入夏以来，广西友谊关口岸、东兴口岸北仑河二桥等越中边境通道迎来东盟鲜活产品集中入境旺季，双边果蔬、生鲜进出口贸易势头强劲。阅读全文

·落实2026年《首都法》的机制和政策不仅旨在解决眼前问题，还为新发展空间开辟道路，为现代城市治理模式以及提升首都长期竞争力奠定基础。这是越共中央委员、河内市委副书记、市人民委员会主席武大胜在6月12日上午举行的河内市第十七届人民议会（2026-2031年任期）第四次专题会议上所强调的内容。阅读全文

·第三届东盟未来论坛（AFF 2026）不仅是一场具有重要意义的区域多边活动，更成为一场外交“盛会”。论坛举办期间，老挝、柬埔寨、泰国和东帝汶四国总理对越南进行正式访问。多边与双边活动相互交织，展现出越南外交思维的新转变，即从“积极参与、携手同行”迈向“主动塑造”地区未来，并形成多边外交与双边外交相互促进的协同效应。阅读全文

越共中央总书记、国家主席苏林在贯彻落实党的十四大外交路线的第06-NQ/TW号决议学习部署会议上发表指导性讲话。图自越通社

·历史表明，越南国家的每一步发展都与对外空间的拓展息息相关。今日亦然。在一个瞬息万变、竞争激烈的世界里，维护和平稳定的环境、有效利用外部资源是一项战略要求。越共中央政治局关于落实越共十四大对外路线的第06-NQ/TW号决议，是对外思维发展的新步伐，将对外工作定位为“重要、经常性”任务，是为国家发展塑造有利国际环境的先锋力量。阅读全文

·在首尔举行的2026年智慧科技展（Smart Tech Show）及韩国虚拟融合产业大会（KMF）期间，韩国触觉显示技术公司Dot Inc透露，正积极推动面向越南市场的AI教育解决方案落地。阅读全文

·据越通社驻阿尔及利亚记者报道，为促进越南嘉莱省与阿尔及利亚斯基克达省（Skikda）乃至越南与阿尔及利亚合作关系，越南驻阿尔及利亚大使陈国庆近日分别会见了斯基克达省省长赛义德·阿克鲁夫（Saïd Akhrouf）、斯基克达省工商会主席拉赫辛·里亚德（Lakhchine Riad）以及斯基克达大学校长萨利姆·哈达德（Salim Haddad）。阅读全文

越南接收白俄罗斯政府援助受灾群众的物资。图自越通社

·6月11日下午，越南农业与环境部堤坝管理与防灾抗灾局联合广治省人民委员会在岘港市仙沙港区举行仪式，接受白俄罗斯共和国政府向广治省受灾群众提供援助物资。阅读全文

​·据越通社驻巴黎记者报道，在法国最高法院对橙剂/二恶英诉讼案终审开庭前几天，原告方表示已收到一个积极信号，即参与该案的检方代表建议撤销此前巴黎上诉法院作出的判决。阅读全文

·6月5日，Green SM在印度正式推出纯电动出租车服务，标志着其业务拓展至全球人口最多的国际市场。

·广宁省下龙湾—安子世界遗产管理委员会刚发布有关暂停接待前往桃金娘（Soi Sim）海滩观光的游客，以完善相关法律手续。（完）

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