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在法国的橙剂/二恶英诉讼案出现积极信号

陈素娥表示，她的这一法律斗争不仅是为个人争取正义，更是为越南数百万名橙剂受害者发声。她强调，若此案件取得成功，将为未来类似法律行动开辟道路；即使结果未如预期，她与律师团队仍将通过其他法律途径继续争取正义，其中包括将案件提交欧洲人权法院的可能性。

陈素娥女士在巴黎橙剂/二恶英受害者纪念碑旁拍照。图自越通社
陈素娥女士在巴黎橙剂/二恶英受害者纪念碑旁拍照。图自越通社

越通社河内——据越通社驻巴黎记者报道，在法国最高法院对橙剂/二恶英诉讼案终审开庭前几天，原告方表示已收到一个积极信号，即参与该案的检方代表建议撤销此前巴黎上诉法院作出的判决。

上述信息由陈素娥女士权益保护律师团队成员贝特朗·勒波尔（Bertrand Repolt）6月11日在法国参议院举行的新闻发布会上公布。

他表示，法国最高法院此次审查的核心问题在于在越南战争期间，为美军生产并供应橙剂/二恶英的美国化工企业是否享有司法管辖豁免权。

贝特朗·勒波尔认为，被告方属于以营利为目的的商业企业，其生产和供应橙剂本质上属于企业在战争期间的正常经营活动的一部分。因此，这些公司不能仅因其产品被美军使用而获得司法管辖豁免权。

他指出，即将作出的判决不仅对陈素娥女士的案件具有重要意义，还有可能成为涉及民营企业在向军方提供产品过程中所承担责任的重要法律先例。

他表示，法国最高法院决定举行公开听证会并广泛公布裁决结果，显示出该案件具有特殊重要性。

陈素娥女士和其诉讼案件声援人员合影。图自越通社

橙剂受害者纪念碑在法国正式落成

4月25日，越南二恶英集体组织（Collectif Dioxine-Vietnam）、陈素娥诉讼案件声援委员会与巴黎市政府及多个法越协会在巴黎13区舒瓦西公园（Choisy）举行橙剂/二恶英受害者纪念碑落成仪式。

在新闻发布会上，陈素娥表示，她的这一法律斗争不仅是为个人争取正义，更是为越南数百万名橙剂受害者发声。她强调，若此案件取得成功，将为未来类似法律行动开辟道路；即使结果未如预期，她与律师团队仍将通过其他法律途径继续争取正义，其中包括将案件提交欧洲人权法院的可能性。

她还表示，多年来的斗争已在提升国际社会对橙剂危害的认知方面取得了一定成果。其中比利时议会通过支持橙剂受害者的决议和今年4月25日位于巴黎的橙剂受害者纪念碑正式落成。

在新闻发布会上，法国参议院外交、国防和武装力量委员会副主席米歇尔·格雷奥姆（Michelle Gréaume）表示支持陈素娥女士，并强调橙剂对环境和人类健康造成的长期影响。

她指出，战争结束50多年后，橙剂后果依然存在，越南南部约260万公顷森林及红树林遭到破坏，二恶英仍残留在土壤和沉积物中，目前越南约有300万名橙剂受害者以及其后代仍遭受这种毒剂的影响。

格雷奥姆强调，陈素娥案件不仅具有个人意义，而且是越南、老挝和柬埔寨数百万受害者争取正义斗争的象征。

法国多家支持橙剂受害者的组织代表表示，相关声援运动正获得广泛响应。目前已有60多个组织呼吁支持该案件，并计划于6月20日在巴黎巴士底广场举行集会。

法国最高法院的公开听证会预计于6月16日上午在巴黎举行。此前，该案于2021年在埃夫里法院被驳回，并于2024年被巴黎上诉法院维持原判。最新进展被视为陈素娥女士历时十余年法律斗争中的重要转折。（完）

越通社
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