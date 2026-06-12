越通社河内——6月12日上午，参加2026年高中毕业考试的考生进入最后一场考试，进行两门选考科目的考试。在第一天考试中完成语文和数学两门必考科目后，考生们以更加轻松、压力较小的心态进入第二天的考试。



选考科目包括从以下科目中选择的两门：物理、化学、生物、历史、地理、经济与法律教育、信息技术、工业技术、农业技术、外语（英语、俄语、法语、汉语、德语、日语和韩语）。今天的所有考试均采用选择题考试形式。



每个选考科目的考场可以同时组织多门不同科目的考试。第一门考试于7:35开始，8:25结束；第二门考试从8:40开始，9:30结束。

2026年高考进入最后一天 考生参加选考科目考试。图片来源：越通社

在第一天考试中，全国仍有部分考生违反考试规定，将手机带入考场。因此，国家考试指导委员会再次提醒考生要牢固掌握并严格执行考试规章制度；绝对不能将禁止携带的物品带入考场，尤其是手机、智能手表及信息收发设备，即使已关机。违反规定不仅会导致考试被取消、成绩作废，还会在学籍档案中留下“记录”，严重情况下可能受到刑事处理。



高中毕业考试试题属于国家绝密文件，任何在考生答题时间结束前泄露或丢失试题的行为，都可能被追究故意或过失泄露国家机密的刑事责任。



考生、家长及社会公众还应警惕虚假信息和“试题泄露”，不要轻信、购买或传播社交网络上有关“试题泄露”的信息，以免被骗财产或引起考生心理恐慌。



考生和公众绝对不得发布有关试题泄露的不实信息以吸引注意力。这种行为不仅会对考试的安全和秩序产生不良影响，影响考生和家长的心理，还属于违反互联网及社交网络信息发布传播相关法律的行为。



教育部将于6月12日下午召开新闻发布会，通报2026年高中毕业考试的组织工作。（完）