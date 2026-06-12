采取配套措施 促进绿色交通发展

越通社河内 ——从投资地铁、电动公交到鼓励民众转换出行方式的政策，河内正在实施一系列举措，推动绿色交通发展，迈向可持续城市建设。



公共交通：绿色转型的支柱



目前，河内正面临严峻的空气污染压力，尤其是在市中心区域。全市拥有超过800万辆机动车，其中摩托车约690万辆、汽车约110多万辆，而公共客运仅满足约20%的出行需求。私家车数量快速增长，不仅导致交通基础设施超负荷运转，还增加了PM2.5、氮氧化物（NOx）、一氧化碳（CO）及温室气体排放，对居民生活环境和身体健康造成直接影响。



专家认为，发展绿色交通不仅是将交通工具转向清洁能源，更重要的是建设具有吸引力的公共交通体系，改变民众出行习惯。



越南城市规划与发展协会副主席、建筑师陶玉严表示，城市交通问题不能仅靠拓宽道路解决，而应按照优先发展公共交通的方向重组城市空间，为市民使用现代化出行方式创造便利条件。



近年来，河内市将公共交通确立为城市发展的“主骨架”，大力推进多模式公共客运体系建设。城市轨道交通线路的投入运营为首都交通发展带来了重要转折。



与此同时，公交系统也在加快绿色转型。多条现代化电动公交线路投入运营，逐步替代传统燃油车辆。



与此同时，城市轨道交通正在发挥积极作用。2025年，河内两条地铁线路累计运送旅客2060多万人次，超计划7.13%；2026年前4个月客运量接近660万人次，同比增长3%。



河内城市铁路一成员有限责任公司代表表示，其目标不仅是提高客运量，更重要的是吸引市民从私家交通工具转向公共交通，从根本上缓解交通拥堵，推动城市可持续发展。

除单项发展外，河内正逐步构建由地铁、电动公交、电动出租车和公共自行车组成的综合公共交通网络。图自越通社

除单项发展外，河内正逐步构建由地铁、电动公交、电动出租车和公共自行车组成的综合公共交通网络。其中，公共自行车承担“最后一公里”功能，提高公共交通系统的可达性。



政策支持形成“助推器”



为加快绿色转型进程，河内市正在制定和完善一系列支持政策。



根据《关于支持交通工具向清洁能源转型的政策决议（草案）》，河内计划从财政预算中拨款约6.4万亿越盾，为居民和企业提供支持。



具体而言，居住在一环路区域的居民及政策优抚对象购买电动车时，可获得车辆价值20%的补贴（最高500万越盾）；贫困家庭最高可获得100%补贴（不超过2000万越盾）等。此外，居民还可获得50%至100%的车辆登记和牌照办理费用减免。



越南清洁空气协会主席黄阳松认为，要使相关政策真正发挥作用，还需同步建设充电站、换电站、中转停车场等基础设施，并出台切实可行的金融支持措施。



实践表明，只有当公共交通真正实现便捷、安全且费用合理时，市民才愿意放弃私家交通工具。因此，在推广绿色交通工具的同时，提高服务质量、扩大网络覆盖范围和加强交通衔接同样至关重要。



按照规划，到2030年，河内公共客运将满足35%至40%的出行需求。这不仅是交通行业的发展目标，也是减少交通拥堵、控制私家车增长、改善城市生态环境的重要举措。通过统筹推进各项措施，河内正逐步实现建设绿色、文明、现代化和可持续发展城市的目标。（完）