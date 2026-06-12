韩国企业向越南视障人士推出AI教育解决方案

越通社河内 ——在首尔举行的2026年智慧科技展（Smart Tech Show）及韩国虚拟融合产业大会（KMF）期间，韩国触觉显示技术公司Dot Inc透露，正积极推动面向越南市场的AI教育解决方案落地。



Dot公司领导及技术团队11日向越通社表示，公司正与谷歌及一家人工智能教育领域的越南合作伙伴协作，就在当地教育系统和学校内部署辅助技术展开可行性研究，旨在为视障儿童创造更平等的教育机会。



公司代表指出，过去视障学生的学习主要依赖大型盲文书籍和教师的口头描述。随着人工智能的发展，图表、图形、地图及数学方程等内容已可自动转换为触觉格式，帮助学习者更直观、高效地掌握知识。



Dot公司表示，越南是该公司全球扩展战略中的优先市场。在展会现场，公司展示了多行触觉显示设备“Monarch”。该产品由国际合作伙伴联合开发，已在美国1000多间教室投入使用。该公司指出，内容数字化不仅减轻了教师准备教具的负担，也便于各教育机构之间学习资源的存储与共享。（完）

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