科技

韩国企业向越南视障人士推出AI教育解决方案

在首尔举行的2026年智慧科技展（Smart Tech Show）及韩国虚拟融合产业大会（KMF）期间，韩国触觉显示技术公司Dot Inc透露，正积极推动面向越南市场的AI教育解决方案落地。

韩国触觉显示技术公司Dot Inc创始人兼首席执行官Eric Ju Yoon Kim接受越通社驻韩国记者的采访。图自越通社
韩国触觉显示技术公司Dot Inc创始人兼首席执行官Eric Ju Yoon Kim接受越通社驻韩国记者的采访。图自越通社

越通社河内 ——在首尔举行的2026年智慧科技展（Smart Tech Show）及韩国虚拟融合产业大会（KMF）期间，韩国触觉显示技术公司Dot Inc透露，正积极推动面向越南市场的AI教育解决方案落地。

Dot公司领导及技术团队11日向越通社表示，公司正与谷歌及一家人工智能教育领域的越南合作伙伴协作，就在当地教育系统和学校内部署辅助技术展开可行性研究，旨在为视障儿童创造更平等的教育机会。

公司代表指出，过去视障学生的学习主要依赖大型盲文书籍和教师的口头描述。随着人工智能的发展，图表、图形、地图及数学方程等内容已可自动转换为触觉格式，帮助学习者更直观、高效地掌握知识。

Dot公司表示，越南是该公司全球扩展战略中的优先市场。在展会现场，公司展示了多行触觉显示设备“Monarch”。该产品由国际合作伙伴联合开发，已在美国1000多间教室投入使用。该公司指出，内容数字化不仅减轻了教师准备教具的负担，也便于各教育机构之间学习资源的存储与共享。（完）

越通社
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #韩国企业 #南视障人士 #AI教育解决方案 #人工智能 韩国
关注 VietnamPlus

数字化转型

相关新闻

新加坡李光耀公共政策学院武明姜接受越通社记者的采访。图自越通社

2026年东盟未来论坛：致力于一个共鸣且主动对接的东盟

武明姜认为，越南在东盟共同命运中扮演着日益主动且具有影响力的角色。越南成为深度融入国际的经济体之一，并在全球技术链中占据了重要的一环。越南也是主动推进绿色转型、把握数字技术和人工智能（AI）浪潮的领先国家之一。

谷歌公司前董事长兼首席执行官、美国国家人工智能安全委员会（NSCAI）前主席埃里克·施密特 图自NIC/Vietnam+

谷歌前掌门人埃里克·施密特：越南具备成为全球人工智能中心的优势与广阔前景

谷歌公司前董事长兼首席执行官、美国国家人工智能安全委员会（NSCAI）前主席埃里克·施密特率领国际人工智能（AI）专家代表团近日访问越南，并与越方就越南人工智能发展前景展开交流。施密特认为，凭借雄厚的人才基础和持续提升的科技创新能力，越南具备成为全球人工智能中心的重要优势和广阔发展前景。

更多

海防国际门户港3号和4号集装箱码头的货物进出口。图自越通社

在新形势下发展物流人力资源

在物流基础设施不断完善、智能口岸模式逐步推进和数字供应链持续拓展的背景下，高素质人力资源将成为推动越南物流实现跨越式发展的关键因素。因此，发展物流人力资源不仅是教育机构或企业的任务，更是提升新纪元国家竞争力的战略任务

继续深化越老伟大友谊、特殊团结关系

改变思维和工作方式 提升战略技术研发水平

战略技术研发是一项特别紧迫的任务，需要从机制和政策制定到组织实施全过程强力推进，以突破性举措创造实质性成果，形成切实可见的价值。成功掌握战略技术，将有助于把越南建设成为一个充满活力、具备较强的科技能力、拥有具有国际影响力的科技产品的发展中国家。

杜明雄大使与越南驻英国大使馆干部同旅英及爱尔兰越南知识分子协会委员会合影留念。图自越通社。

英国越南知识分子：从人才网络迈向体系化资源平台

成立五年多后，英国和爱尔兰越南知识分子协会（VIS）迈出重要一步。6月5日，旅英越南知识界首个专家数据库在越南驻英国大使馆正式发布，同时成立按战略科技领域划分的专家组，推动海外智力资源更加系统、高效地服务国家发展。

LF-FOF战队（同奈省雒鸿大学）出色夺得2026年越南Robocon冠军。图自越通社

越南Robocon战队蓄势待发 剑指国际赛场

LF-FOF战队（同奈省雒鸿大学）凭借出色发挥，夺得2026年越南Robocon冠军，正式获得代表越南出征亚太ABU Robocon大赛的资格。目前，队员们正加紧训练、升级和完善机器人，以自信、坚韧的姿态迎接国际赛场挑战，向世界展现越南青年的创造力与科技实力。

2025年秋季博览会上皮革制鞋产品吸引众多采购商和消费者关注。图自越通社

越南纺织服装与皮革制鞋业：科技赋能产业提质

越共中央总书记、国家主席苏林日前在中央科技、创新与数字化转型指导委员会常务委员会关于基础科学研究工作会议上发言时指出，基础科学是国家的“知识基石”，是形成核心技术、培养高层次人才、提升战略预测能力、政策制定能力以及长期自主发展能力的重要基础；自然科学与技术则为国家生产能力和科技实力奠定基础。

以“在人工智能（AI）时代构建金融数字信任”为主题的2026金融数字信任论坛现场。图自nhandan.vn

在数字时代中加强对用户的保护

人工智能正在创造巨大的机遇，有助于提高运营效率、自动化流程、个性化服务、信用评分、客户服务、发现异常交易、防止欺诈和打击洗钱等。越来越多经济部门和企业利用人工智能来构建智能防御系统，提高人工智能在金融领域的透明度，并像保护国家资产一样保护个人数据。

岘港市创新创业展览会现场。图自越通社

岘港为吸引初创企业的投资铺设“跑道”

岘港市已为迈向新发展阶段做好了准备，数字基础设施、科技人力资源、新政策试行机制准备就绪，而最重要的是发展治理思维已准备就绪。本市承诺继续完善透明、专业且便利的投资环境，让各投资基金、科技企业和初创企业能够安心长期发展。

大学生参观2025年9月世界知识产权组织（WIPO）总干事与越南青年对话活动上开设的科技产品展区。图自越通社

越南多措并举强化知识产权保护与执法工作

近年来，越南知识产权执法工作取得了许多积极进展，知识产权法律体系持续完善。同时，各执法机构之间的协作机制逐步加强，企业和民众保护知识产权的意识不断提高。公安、市场管理、海关、法院等执法力量已查处了多起重大、复杂案件，特别是在假冒商标商品、侵犯著作权以及版权侵权等领域。

昆岛前政治犯黎秀锦观看年轻时期的肖像画。图自qdnd.vn

科技赋能遗产保护传承 博物馆焕发新活力

文化领域的数字化转型正在全面重塑包括博物馆在内的各类文化机构。从过去被固化为“枯燥、静态、完全依赖人工讲解”的刻板印象空间，如今越南的博物馆正借助数字化浪潮努力实现强劲转型。技术应用不仅是提升遗产管理与保护能力的紧迫解决方案，更是打破代际隔阂的关键所在，使民族历史能够触及当代公众，尤其是年轻一代的内心。

附图

主动保护网络空间个人数据

人工智能为优化运营、提升生产效率带来了巨大进步，但同时也被网络犯罪分子以前所未有的复杂手段加以利用。

VinFast的VF7车型。图自越通社

VinFast联手英伟达 共同开发L4级无人驾驶出租车

VinFast继续通过与国内外顶尖伙伴合作，持续加大对技术研发能力和产品生态系统的投资力度，助力其在多个国际市场提升产品质量、优化用户体验，并提高智能电动汽车的技术可及性。

客户在庆和省芽庄商场体验虚拟现实技术。图自越通社

5月份越南科技部例行新闻发布：数字经济规模突破720亿美元

2026年 5月份越南科技部例行新闻发布会于6月1日上午在河内举行。据发布会上公布的信息，2026年第一季度高新技术产品出口占比达50.76%。值得注意的是，根据StartupBlink发布的《2026年全球创业生态系统指数报告》，越南首次跻身全球创业生态系统50强，排名较去年上升5位，位列全球第50名，创下有史以来最高排名。

茶荣大学吸引了众多国内外大学生和实习生前来学习与研究。图自越通社

越南加速培养科技创新高素质人才

为发展科技与创新人力资源，国家管理机关、研究院、高等院校与企业之间的同步、全面配合，将能提高培养质量，一边确保培养目标，一边创造实际应用研究机会。此外，在开展研究活动的过程中，需要革新课题与项目管理机制，并优化财政与投资政策，从而为推动科技与创新人力资源发展注入动力，确保符合创新要求。

越南智慧城市创新方案亮相俄罗斯“创业村”科技节

越南智慧城市创新方案亮相俄罗斯“创业村”科技节

越通社驻俄罗斯记者报道，5月28日，由俄罗斯斯科尔科沃创新基金会主办的“创业村”（Startup Village）科技节开幕式在莫斯科郊区的斯科尔科沃科技中心隆重举行。由越南国家创新中心（NIC）领导、塔斯科股份公司（TASCO）及越南驻俄罗斯联邦大使馆代表组成的越南代表团出席了此次盛会。