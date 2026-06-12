庆祝俄罗斯日见面会在胡志明市隆重举行

越通社胡志明市——6月11日上午，胡志明市友好组织联合会（HUFO）隆重举行庆祝俄罗斯日——俄罗斯联邦国庆36周年（1990.6.12-2026.6.12）见面会，彰显胡志明市人民与俄罗斯联邦人民之间的团结友谊。





越南与俄罗斯联邦（前苏联）之间的兄弟般情谊和全面战略伙伴关系不断得到巩固并走向纵深。近年来，双边关系在从政府到地方等各个层面上均呈现出强劲发展势头。越俄两国已扎实推进能源、军事、干部培训等战略领域合作项目落地见效。值得注意的是，两国能源、旅游等领域合作与劳务对接交流不断取得令人瞩目的突破性进展。 胡志明市人民议会副主席、胡志明市越俄友好协会主席阮长日凤

阮长日凤表示，在地方层面，作为越南外交与国际合作中心，合并后的胡志明市正积极与俄罗斯多个地方和地区开展务实合作。



胡志明市越俄友好协会承诺，将与各有关机关、部门，特别是俄罗斯驻胡志明市总领事馆密切配合，进一步提升交流对接成效，推动胡志明市人民与俄罗斯各地方人民之间乃至两国人民之间的友好关系不断向前发展。



俄罗斯驻胡志明市副总领事尤鲁·伊万诺维奇·涅姆佐夫（Yuru Ivanovich Nemtsov）表示，越南与俄罗斯有着深厚的历史渊源。两国人民都曾经历过数个世纪的压迫、残酷的战争以及由此带来的损失与苦难。两国共同珍视热爱祖国、热爱人民的价值观，并对荣誉和尊严有着相同的理解与追求。



尽管国际形势错综复杂，两国领导人始终坚定不移地把控双边关系发展方向——不仅是全面战略伙伴关系，更是兄弟般的情谊。越俄关系建立在传统友谊和互利合作的坚实基础之上，过去如此，现在如此，将来也将如此，始终符合两国人民的共同利益。（完）



