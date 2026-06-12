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越中少年儿童手拉手活动在广西举行 增进了解与传统友谊

越中少年儿童手拉手活动在广西举行 增进了解与传统友谊

6月8日至12日，以“守望相助 快乐成长”为主题的2026年越南—中国（广西）少年儿童手拉手活动在广西壮族自治区南宁市和崇左市举行，300余名越中两国少年儿童、少先队辅导员和青年干部参加活动。

越中两国少年儿童共同体验中国非物质文化遗产。图：越通社发
越中两国少年儿童共同体验中国非物质文化遗产。图：越通社发

越通社河内—— 6月8日至12日，以“守望相助 快乐成长”为主题的2026年越南—中国（广西）少年儿童手拉手活动在广西壮族自治区南宁市和崇左市举行，300余名越中两国少年儿童、少先队辅导员和青年干部参加活动。

本次活动旨在搭建越中少年儿童交流互鉴平台，增进两国青少年相互了解和传统友谊。

活动期间，两国少年儿童参访广西南宁育才学校旧址、胡志明展馆等红色教育基地，了解越中两国革命先辈并肩奋斗的历史，感受两国传统友谊的深厚基础。同时，代表们还参观广西大学海洋科教馆、广西人工智能学院、广西科技馆和广西规划馆等科技创新平台，深入了解中国式现代化建设成果和科技创新发展成就。

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越中儿童缔结友谊 图：越通社发

除参观交流活动外，两国少年儿童还共同参加少先队主题活动、家庭访问和非物质文化遗产体验等特色项目，通过分享家庭文化故事、体验传统技艺和开展互动交流，进一步增进友谊与相互理解。

6月9日，活动启动仪式在南宁市举行。共青团中央少年部负责人、越南驻南宁总领事馆领事胡文龙等两国代表共同出席活动。广西壮族自治区有关部门负责人以及越方代表团代表向越中结对少年儿童代表颁发结对卡。

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与会代表合影 图：越通社发

据了解，越南—中国（广西）少年儿童手拉手活动自2024年启动以来已连续举办三届，现已成为越南与广西青少年常态化交流合作的重要品牌，为传承越中传统友谊、深化两国民间特别是青年一代友好交往发挥了积极作用。（完）

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