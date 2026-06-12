2026年国际短纪录片电影节：青年电影人用镜头讲述越南故事

越通社巴黎——6月11日晚，2026年国际短纪录片电影节“Viet Culture in Motion”在位于法国首都巴黎市中心的圣安德烈艺术影院（Saint-André des Arts ）正式开幕，成为6月11日至7月5日在多个欧洲城市举行的影片展映与交流活动的开端。



此次活动彰显越南和越裔青年一代为通过纪录片语言向国际友人讲述越南文化与人民故事所作出的特殊努力。



据越通社驻巴黎记者报道，本届电影节汇聚了来自越南及国际电影界、文化界的导演、编剧及文化活动人士组成的评审委员会。评审团从收到的100余部参赛作品中精选出25部优秀影片，这些影片将在法国巴黎和洛里昂、捷克布拉格以及比利时布鲁塞尔举行的14场展映活动中放映。



本届电影节的一大亮点在于，所有入选作品均出自30岁以下青年电影人之手，其中不少作者年龄尚未满18岁。不仅如此，所有活动也由来自多个国家的越南及越裔青少年举行，他们大多年龄介于14至20岁之间，是国际项目“TOUCHER ARTS”的成员。



这些影片从多个不同角度展现了当代越南社会生活与文化风貌。那是关于丛剧（Tuồng）艺术家在聚光灯之外默默坚守传统艺术的故事，一位女教师将知识带给山区儿童的感人历程，达渥族妇女传承传统织锦技艺的故事，或者通过五种感官重新认识河内的新颖视角等。每一部影片都是对现实生活的真实记录，展现了创作者对家乡的热爱以及对本土文化价值的珍视与传承。



组委会成员接受记者采访。图自越通社

报名通道开放仅数日后，在法国首都巴黎举行的4场放映活动便已全部爆满。共有600多名观众报名参加，包括法国当地观众、旅法越南人群体、大学生、文化研究者以及国际游客。这一热烈反响表明，以年轻、真实且富有感染力的视角讲述的越南故事，正受到广泛关注，展现出独特的吸引力。



法国越南文化中心主任丁玉德认为，那些在越南司空见惯的日常生活场景，通过电影语言的重新讲述，转化为充满情感张力和感染力的动人故事。在他看来，能够在巴黎观看这些影片作品，不仅能唤起海外越南人对故土和根源的的眷恋与思念，也能帮助国际友人更深入地感受越南文化的独特魅力与深厚底蕴。



法国观众安娜表示，令她感到惊讶的是，大多数年轻电影创作者都选择聚焦于从民间艺术到历史悠久的文化习俗的传统主题。



评审委员会成员斯特凡·黎强（Stéphane Ly-Cuong）导演、编剧兼演员表示，“最令人感兴趣的是能够看到当代年轻一代如何理解和诠释越南文化。中学生创作的影片展现出非常新颖、充满青春气息的视角，让我进一步了解到许多此前并不了解的越南文化面向，也让我更加希望能够亲身去体验这些文化在现实生活中的真实样貌。”



秉持这一精神，2026年国际短纪录片电影节“Viet Culture in Motion”不仅是一场电影节，更是一种有力的宣示：越南青年一代完全能够通过自身的创造性表达方式成为传播越南文化的使者。越南从不缺少值得向世界讲述的故事，真正重要的是，年轻一代愿意去发现、传承并以当代视角重新讲述这些故事。（完）

