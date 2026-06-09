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2026年在法越南人奥林匹克运动会热闹非凡

2026年在法越南人奥林匹克运动会从6月6日至7日在法国大东部大区奥布省特鲁瓦市举行，吸引了约300名非专业运动员参加。越南驻法国大使郑德海、法国越南文化中心主任丁玉德等领导出席开幕式。

越南驻法国大使郑德海与参会的青年协会成员合影。图自越通社
越南驻法国大使郑德海与参会的青年协会成员合影。图自越通社

越通社河内——2026年在法越南人奥林匹克运动会从6月6日至7日在法国大东部大区奥布省特鲁瓦市举行，吸引了约300名非专业运动员参加。越南驻法国大使郑德海、法国越南文化中心主任丁玉德等领导出席开幕式。

郑德海大使在活动上发表讲话时，高度评价此次活动在加强社群凝聚力方面的意义。他认为，这些活动不仅促进了在法越南人社群的体育运动，还有助于扩大民间交流，为越法体育合作项目注入动力，从而深化两国友好关系。

组委会代表透露，今年运动会的一大特色是它能够将不同年龄、不同语言的越南各代人联系起来。除了传统比赛项目，组委会还安排了多项面向儿童和家庭的活动，如体育攀岩体验、运动游戏和社群交流活动。这些活动有助于营造热闹的节日气氛，吸引了众多参与者和观众。

“风筝”小组成员黄锦玲女士表示，2026年在法越南人奥林匹克运动会具有特殊意义，因为在这里，无论语言或代际差异，人们都可以聚集、交流和联系。她说，体育是一种可以连接多代人的共同语言。

在法越南留学生阮明月表示，该活动为居住在多个不同地方的越南人提供了交流、学习和建立新关系的机会。这些社区活动将有助于加强在法越南人社群内部的紧密联系。

尽管才举办了三届，但在法越南人奥林匹克运动会日益发展，成为旅法越南人社群最大的社区活动之一，有助于巩固团结精神，增强代际联系，并传播一个活跃、紧密联系且良好融入所在国的越南人社群形象。（完）

越通社
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