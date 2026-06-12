越韩共促经贸财金领域合作迈上新台阶

越通社河内——越南财政部副部长高英俊6月12日在河内会见了由韩国驻越南特命全权大使崔泳杉（Choi Young-sam）率领的韩国大使馆代表团。



在会见中，高英俊祝贺崔泳杉圆满结束在越任期，并高度评价其为推动越韩在经贸财金等各个领域上全面战略伙伴关系不断向前迈进所作出的积极贡献。



高英俊表示，过去三年里，越韩关系持续强劲发展。越共中央总书记、国家主席苏林对韩国进行国事访问，以及韩国总统李在明在政府机构设置调整完毕后即对越南进行国事访问，充分体现了两国之间的特殊关系。



会见场景。图自越通社

两国经济合作关系取得了丰硕成果。特别是在崔泳杉任职期间，韩国继续保持其为越南最大投资来源国的地位。截至2026年5月底，韩国对越南19个经济领域进行投资，累计开展10497个项目，注册资本总额超过1010亿美元，在对越进行投资的国家和地区中位居第一。

在合作发展方面，韩国是越南的第二大官方捐助国。2023-2030年阶段，韩国通过韩国进出口银行（KEXIM）旗下经济发展合作基金（EDCF）和经济发展促进基金（EDPF）向越南提供贷款总额达40亿美元。



崔泳杉就提升越韩经济合作层次和水平提出部分建议。



此外，崔泳杉还透露，韩国当前政府新的开发援助（ODA）政策重点支持人工智能（AI）、数字化、文化产业以及供应链等领域的发展。



崔泳杉强调，今后无论身处何种岗位，他都将继续为深化越韩友谊与经贸财金等领域合作关系贡献智慧和力量。（完）

