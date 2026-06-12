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2026年顺化节贸易博览会开幕 设240个展位

6月12日晚，越南工贸部贸易促进局与顺化市投资、贸易及企业支持中心在顺化文化体育广场联合举办2026年顺化节贸易博览会。该活动是2026年顺化国际艺术节周的重要组成部分。

2026年顺化节贸易博览会开幕式现场。图自越通社
2026年顺化节贸易博览会开幕式现场。图自越通社

越通社顺化——6月12日晚，越南工贸部贸易促进局与顺化市投资、贸易及企业支持中心在顺化文化体育广场联合举办2026年顺化节贸易博览会。该活动是2026年顺化国际艺术节周的重要组成部分。

顺化市人民委员会副主席何文俊在开幕式上表示，在经济深度融合的背景下，贸易促进对开拓市场、提升越南产品竞争力和附加值具有重要意义。他指出，本届博览会不仅是产品展示平台，更是供需对接、企业合作与产销衔接的纽带，有助于企业拓展经营网络、更新市场趋势、推动技术革新、提升生产效率。

何文俊强调：“对顺化而言，这是展示地方活力、友好形象与发展潜力的良机。”通过推广OCOP产品、典型农村工业品及地方特产，博览会将助力贸易、服务、旅游发展及招商引资。他指出，在顺化节框架内举办博览会，还实现了文化、旅游与商贸的有机融合。

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2026年顺化节贸易博览会上的多个展位布置精美、装饰考究。图自越通社



本届博览会共设240个标准展位，汇聚来自全国多省市的企业、合作社、生产经营单位及贸易促进组织。

博览会展区分为三大板块：第一展区约50个展位，集中展示各地经济与贸易优势；第二展区约110个展位，展出OCOP产品、地方特产、农产品、手工艺品及传统手工艺村产品；第三展区约80个展位为综合商业服务区，展示和经营优质商品，满足消费、生活及生产需求。

参展商品涵盖农林水产品、加工食品、纺织服装、皮革制品、电子电器、建材、家具、文具、日用消费品、信息技术产品及金融、银行、电信等服务类商品。所有产品须符合原产地、质量、技术标准及食品安全规定，参展单位须依法经营，确保商品合法流通。

本届博览会于6月12日至17日在顺化市文化体育广场（顺化坊河辉集街1号）举行。（完）

2026年顺化节素食节现场。图自越通社

2026年顺化节素食节正式开幕

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越通社
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