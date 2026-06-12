2026年顺化节贸易博览会开幕 设240个展位

越通社顺化——6月12日晚，越南工贸部贸易促进局与顺化市投资、贸易及企业支持中心在顺化文化体育广场联合举办2026年顺化节贸易博览会。该活动是2026年顺化国际艺术节周的重要组成部分。
顺化市人民委员会副主席何文俊在开幕式上表示，在经济深度融合的背景下，贸易促进对开拓市场、提升越南产品竞争力和附加值具有重要意义。他指出，本届博览会不仅是产品展示平台，更是供需对接、企业合作与产销衔接的纽带，有助于企业拓展经营网络、更新市场趋势、推动技术革新、提升生产效率。
何文俊强调：“对顺化而言，这是展示地方活力、友好形象与发展潜力的良机。”通过推广OCOP产品、典型农村工业品及地方特产，博览会将助力贸易、服务、旅游发展及招商引资。他指出，在顺化节框架内举办博览会，还实现了文化、旅游与商贸的有机融合。
本届博览会共设240个标准展位，汇聚来自全国多省市的企业、合作社、生产经营单位及贸易促进组织。
博览会展区分为三大板块：第一展区约50个展位，集中展示各地经济与贸易优势；第二展区约110个展位，展出OCOP产品、地方特产、农产品、手工艺品及传统手工艺村产品；第三展区约80个展位为综合商业服务区，展示和经营优质商品，满足消费、生活及生产需求。
参展商品涵盖农林水产品、加工食品、纺织服装、皮革制品、电子电器、建材、家具、文具、日用消费品、信息技术产品及金融、银行、电信等服务类商品。所有产品须符合原产地、质量、技术标准及食品安全规定，参展单位须依法经营，确保商品合法流通。
本届博览会于6月12日至17日在顺化市文化体育广场（顺化坊河辉集街1号）举行。（完）
2026年顺化节素食节正式开幕
在庆祝佛历2570年佛诞大礼和2026年顺化文化节框架内，5月28日下午，2026年顺化文化节组委会与越南佛教教会顺化市治事委员会在顺化市阮廷炤步行街联合举行“2026年顺化节—素食节”开幕式。