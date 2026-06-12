北宁省荔枝价格高涨 初季收入超2.6万亿越盾

越通社河内——北宁省进入2026年荔枝集中采收期，市场销售良好，价格持续高位。据省工贸厅副厅长阮世诗介绍，自本季荔枝上市以来，尽管尚处初季，销售收入预计已超2.62万亿越盾，相当于2025年全年收入的约70.5%。



今年荔枝价格创下历史新高。早熟荔枝售价在每公斤3.5万至7万越盾之间，主产季荔枝价格根据上市时段不同，在每公斤5.5万至9万越盾区间波动。尤为引人注目的是，乌蛋型荔枝( vải u trứng)价格一度攀升至每公斤30万越盾，创下历史纪录。



截至6月8日，全省荔枝销售量预计达47530吨，相当于整个产季计划的38.02%。其中，国内销售约29030吨，占61.08%；出口达18500吨，占38.92%。



中国继续是主力出口市场，出口量约17990吨，并通过绿色通道、优先通道通关。此外，北宁省荔枝还出口到加拿大、美国、日本和欧盟一些国家。



据各企业和收购商称，当季荔枝价格很可能会在未来一段时间继续保持上涨趋势。这为2026年荔枝收入较上年增长奠定了基础，有助于提高荔枝种植区民众的收入。



2026年，北宁省稳定维持约2.98万公顷荔枝。其中，按照越南良好农业规范标准生产的面积达1.75万公顷，占58.7%；获得全球良好农业规范认证的面积为255公顷；有机生产模式达10公顷。全省荔枝总产量预计约12.5万吨。



此外，至今北宁全省已有143个与旅游观光相结合的美丽荔枝园，已在谷歌地图上定位，并获省人民委员会主席认证。



为支持销售，该省已与各部委、越南驻外商务处、各分销系统及电商平台配合开展了多项贸易促进活动。除了传统渠道外，北宁省还在电商平台、社交媒体及直播形式上大力推广和销售。



北宁省人民委员会副主席范文盛表示，从即日起到整个产季结束，该省将继续推进与推广地方形象相结合的销售促进工作，发展荔枝季体验旅游，同时加强种植区数字化、溯源建设，并拓展向欧盟、北美、日本和韩国的出口市场。（完）

越通社