新自贸协定为越南商品进入中东和南亚敞开大门

越通社河内—— 各项新的自由贸易协定正为越南商品更深入进入中东和南亚市场开辟诸多机遇。然而，为了有效利用增长空间，企业需要满足标准、物流和原产地规则等方面的要求。这是越南工贸部进出口局于6月12日在胡志明市举行的"新自贸协定背景下推动主力商品出口至中东和南亚市场的机遇与解决方案"研讨会上分析的内容。



进出口局副局长陈清海表示，2024-2026年阶段标志着越南与该地区贸易关系的重要进展。《越南-以色列自由贸易协定》于2024年11月生效并于2026年初实施。随后，《越南-阿联酋全面经济伙伴关系协定》（CEPA）于2026年2月生效，成为越南与海湾国家之间的首个自贸协定。此外，《越南与海湾合作委员会（GCC）自贸协定》谈判以及《东盟-印度货物贸易协定》（AITIGA）的升级也在推进中。



新的自贸协定帮助越南商品更便利地进入阿联酋市场，并扩大进入人口超过4亿的中东地区的机会。然而，企业仍需克服消费文化、分销体系和技术要求等方面的诸多挑战，其中清真认证几乎成为许多食品、农产品和饮料商品的强制性条件。



越南驻阿联酋商务处负责人张春忠表示，阿联酋继续是越南在中东的最大贸易伙伴，同时也是该地区重要的物流和转口中心。进口到阿联酋的货物中约有40-50%被转口到海湾合作委员会国家、中东、非洲和南亚，使阿联酋成为进入超过20亿消费者市场的门户。



面对安全动荡和供应链中断的风险，越南驻阿联酋商务处建议企业主动评估物流风险，制定灵活的运输方案，调整生产计划并保持适当的库存量。



对于香料行业，越南胡椒与香料协会秘书长黎越英（VPSA）表示，2026年前5个月对中东的胡椒出口超过1.9万吨，同比增长近25%。南亚继续是肉桂最大的消费市场，占出口总量的近47%。



他认为，为了有效开发市场潜力，企业需要大力推进深加工，发展高附加值产品，打造品牌，并形成稳定的原料区以满足进口市场的要求。（完）

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