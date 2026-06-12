推动越日能源领域合作提质升级

越通社河内——6月12日下午，越南工贸部副部长阮黄龙在河内会见了日本出光兴产株式会社（Idemitsu Kosan，IKC）副首席执行官兼驻越总代表平野敦彦（Atsuhiko Hirano）。



会见中，平野敦彦向阮黄龙介绍了出光兴产株式会社在越南的业务开展情况。出光兴产株式会社成立于1911年，主要从事石油及原油衍生产品的生产与经营业务。1990年代初，出光兴产株式会社进军越南市场，成为最早进入越南的国际石油企业之一。



与此同时，日本出光兴产越南有限公司（IKCV）于2023年10月成立并投入运营，旨在向日本出光兴产株式会社在越南开展的项目提供支持。与此同时，继续寻找扩大在越南投资业务的机会，包括开展能源转型、碳中和等领域研发工作。



平野敦彦希望越南工贸部及有关主管部门关注并支持出光兴产株式会社推进现有项目顺利、高效实施。同时，进一步扩大能源领域的投资合作范围，为推动越日两国经济合作关系持续深化作出积极贡献。



越南工贸部副部长阮黄龙高度评价出光兴产株式会社已向宜山炼油石化公司（NSRP）提供原油，特别是在中东地区冲突持续升级的背景下，这一支持对确保炼化生产稳定具有重要意义。



阮黄龙建议出光兴产株式会社今后继续发挥战略股东作用，与其他合作伙伴保持密切协作，及时应对地缘政治局势变化带来的影响，确保持续稳定地向宜山炼油石化公司提供原油。



关于油气勘探扩展计划的实施，阮黄龙建议出光兴产株式会社依法依规研究并考虑参与由越南国家工业与能源集团开展的招标计划。他同时希望出光兴产株式会社凭借其在能源领域上的丰富经验、雄厚的资金实力以及先进的技术优势，继续深化与越南合作伙伴的对接合作等。（完）



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