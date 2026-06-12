日本提供近6680亿越盾ODA贷款 支持越南北部山区8省发展

越通社河内——6月12日下午，越南财政部与高平、奠边、莱州、谅山、老街、山罗、太原及宣光等北部山区8省签署11项日本政府官方发展援助转贷协议。该笔资金由日本国际协力机构提供，总额达392.56亿日元(约合6.68万亿越盾，将用于农村发展、防灾减灾及气候变化适应等基础设施建设项目。



越南财政部副部长陈国方在签约仪式上表示，这是越南实施两级地方政府模式及行政区划调整后，首次依据双边贷款协定开展的转贷协议，具有里程碑意义。他指出，此次签约不仅为各地落实VN24-P1和VN25-P1贷款协议项下项目提供了法律依据，也明确了地方政府在管理和高效使用外国贷款、履行偿债义务、提升防灾减灾和气候变化适应能力等方面的责任。





越南财政部副部长陈国方发表讲话 图自《银行时报》



陈国方高度评价各地方在项目筹备和手续完善过程中所作出的积极努力，并对日本政府、日本驻越南大使馆及JICA长期以来在可持续农村发展、防灾减灾和应对气候变化等领域给予越南的支持表示感谢。





日本驻越南大使伊藤直树表示，此次签约标志着日本ODA资金支持越南北部山区发展的重要一步。相关贷款协议是在日本首相近期访越期间见证签署的，将有助于进一步巩固双方互信，推动越日全面战略伙伴关系不断深化发展。



签约仪式上，各受益地方政府代表分别与财政部签署转贷合同，并承诺确保国外贷款资金100%按计划拨付到位。



宣光省人民委员会副主席黄嘉龙代表项目受益地方表示，JICA提供的优惠ODA资金将有助于完善基础设施、提升应对气候变化能力、改善民众生计，促进北部山区实现可持续发展。各地方承诺严格遵守公共投资及ODA资金管理相关规定，及时安排配套资金，加强与中央部委及JICA的协调配合，确保项目按计划推进，并切实履行偿债义务。



此次签署的11项转贷协议是提高ODA资金使用效率、强化地方政府责任意识的重要举措，有助于加强财政纪律、提高资金使用透明度，并保障国家公共债务安全。（完）



