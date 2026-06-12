解除“黄牌”警告：金瓯省严管渔船出入

越通社河内——金瓯省人民委员会主席吕光义已颁布关于渔船离港、靠港和出入港活动监督管理协作机制的第140/2026/QĐ-CTUBND号决定，旨在严明海洋捕捞纪律，并坚决解除欧盟委员会（EC）的“黄牌”警告。这是清理船只数据、迈向建设可持续、负责任并与国际接轨的渔业的关键一步。



该机制的核心措施是全面应用先进技术，重点包括：渔船监视系统（VMS）、电子水产品溯源系统（eCDT）和国家渔业数据库。关于渔船许可证和航行轨迹数据将实现全面互联互通，以进行全天候监视。边防部队在出海口实施严格监管，仅在渔船全面满足法定条件且VMS设备正常运转的情况下才允许出港。职能部门将每周定期核对系统数据，以便及时发现并严厉查处申报不实的情况。



在基层治理方面，乡级政府负责建立专门台账并明确专人专责，对每艘不具备作业条件的渔船进行严密监视，坚决不让其偷溜出海。同时，金瓯省建立了各力量之间的“即时”信息共享机制，以立即处置海上失联或越界的情况。对于涉嫌刑事犯罪的违法行为，职能部门将加紧移交并彻底调查；按机制严禁包庇、放任违规或形式主义的处理。



凭借310多公里的海岸线和5000多艘渔船，金瓯省孕育了巨大且富有活力的海洋经济潜力。然而，越南水产品被欧盟委员会（EC）实施“黄牌”警告正是对该省捕捞业的巨大阻力。坚决解除“黄牌”不仅是为了促进商品流通、扩大出口市场份额，更是未来保护水产资源、构建透明渔业的责任所在。（完）

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