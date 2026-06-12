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越南国会副主席阮氏清向奠边省优抚对象及困难学生赠送慰问品

6月12日下午，越共中央委员、国会副主席阮氏清率团前往奠边省，看望并慰问当地优抚对象、革命有功人员及家庭困难学生。

国会副主席阮氏清向小学生赠送礼物并指导使用英语点读笔。图自越通社
国会副主席阮氏清向小学生赠送礼物并指导使用英语点读笔。图自越通社

越通社奠边省——6月12日下午，越共中央委员、国会副主席阮氏清率团前往奠边省，看望并慰问当地优抚对象、革命有功人员及家庭困难学生。

阮氏清在活动中表示，奠边省始终重视并认真落实革命有功人员、优抚家庭、贫困户、少数民族同胞及困难儿童等群体的各项政策，对此予以高度评价。

她指出，奠边是富有深厚历史、文化与革命传统的土地，是“震惊世界的奠边府大捷”的发生地，象征着革命英雄主义、独立自主意志和全民族大团结精神。在越南伤残军人与烈士日79周年即将到来之际，此次慰问活动意义重大，体现了“饮水思源”“知恩图报”的民族传统，表达了对为祖国独立与自由作出牺牲的先辈们的深切感恩，也为困难学生努力学习增添动力。

阮氏清希望优抚家庭继续发扬革命传统，成为年轻一代的榜样，教育引导子孙后代贯彻落实党的主张和国家法律政策，为建设更加富裕、美丽、文明的奠边省贡献力量。

她建议奠边省继续落实好革命有功人员相关政策，关心优抚家庭和弱势群体的物质与精神生活；优先保障教育培训资源，特别是偏远地区、少数民族地区和边境地区的教育发展，为所有儿童创造平等的学习和成长条件。

在寄语学生时，阮氏清强调，孩子们是家乡和国家的未来，希望大家勤奋学习、品学兼优、加强道德修养，树立远大理想，勇于克服困难，努力成为对社会有用的人才。

活动期间，工作代表团向革命有功人员家庭、伤残军人和伤病军人赠送500份慰问品；向学生和教师赠送500支英语点读笔、500份牛奶和糖果礼品以及500册图书；同时向家庭困难的高中生赠送50辆自行车。慰问品总价值近16亿越盾。

革命有功人员代表、参加过抗法战争和抗美战争的退伍军人阮文魁表示，感谢党、国家、地方政府及赞助单位长期以来对革命有功人员、优抚家庭和当地学生的关心。他指出，此次活动弘扬了人文关怀和社会责任精神，激发了爱国主义传统和对革命前辈的感恩之情，体现了对国家未来一代成长发展的关心与支持。（完）


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越通社
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