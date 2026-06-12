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“祖国平安”系列活动开幕 传播全民维护国家安全信息

6月11日晚，越南公安部与胡志明市人民委员会在胡志明市联合举行“祖国平安”系列活动开幕式，以纪念胡志明主席发表《爱国竞赛号召》78周年（1948.6.11-2026.6.11），并迎接越南人民安全力量传统日80周年（1946.7.12-2026.7.12）。

节目以艺术化的方式再现了人民安全力量在各个历史时期默默开展的斗争历程。图自越通社
节目以艺术化的方式再现了人民安全力量在各个历史时期默默开展的斗争历程。图自越通社

越通社河内——6月11日晚，越南公安部与胡志明市人民委员会在胡志明市联合举行“祖国平安”系列活动开幕式，以纪念胡志明主席发表《爱国竞赛号召》78周年（1948.6.11-2026.6.11），并迎接越南人民安全力量传统日80周年（1946.7.12-2026.7.12）。

公安部政治工作局局长范金铤少将表示，希望通过此次系列活动传递“维护祖国安全是全体人民的权利和责任”这一理念。在牢固的人民安全防线中，每一位公民都是一道“盾牌”，每一个家庭都是一座“堡垒”。

经过80年的建设、战斗与成长，越南人民安全力量始终绝对忠诚于党、国家和人民，克服了重重困难与挑战，立下了卓越功勋，为维护国家安全、保卫党、保卫社会主义制度以及保障人民的平安生活作出了重要贡献。

“祖国平安”系列活动于6月11日至14日举行，包括展览展示、互动体验和交流活动等多项内容，其中最大亮点是将于6月13日晚举行的“祖国平安”主题艺术晚会。

“人民安全力量80年——平安之盾”专题展览通过文献资料、图片和实物展品，并结合现代科技手段，生动再现了人民安全力量80年来建设、战斗和发展的光辉历程。

“瞬间与记忆”、“网络安全墙”、“破案之旅”等互动体验空间，帮助民众了解人民安全力量的历史与优良传统，同时增强防范和打击犯罪意识，提高识别虚假信息的能力，并掌握数字环境下的自我保护技能。

在开幕式上，众多市民和游客欣赏了精心编排、融合传统与现代艺术形式的文艺演出。节目以艺术化的方式再现了人民安全力量在各个历史时期默默开展的斗争历程，生动展现了广大干部战士在维护国家安全事业中的过硬本领、智慧胆识、忠诚品格和奉献牺牲精神。

在系列活动框架内，公安部还组织了多项报恩答义活动，走访慰问并向胡志明市辖区内的优抚家庭、有功人员以及困难的人民公安干部战士赠送礼物。（完）

越通社
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越南—新纪元

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