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越南儿童文学走向世界之旅

通过国际书展等平台，越南儿童文学正逐渐在更广阔的国际舞台上崭露头角。由Crabit Kidbooks出版、作家兼插画家范光福创作的《我们心中的花园》入选2026年博洛尼亚最佳童书奖（BolognaRagazzi Award）150本佳作书单（150 Amazing Bookshelf）。

图书展示和推介活动有助于在社区中传播阅读文化。图自越通社
图书展示和推介活动有助于在社区中传播阅读文化。图自越通社

越通社河内——通过国际书展等平台，越南儿童文学正逐渐在更广阔的国际舞台上崭露头角。由Crabit Kidbooks出版、作家兼插画家范光福创作的《我们心中的花园》入选2026年博洛尼亚最佳童书奖（BolognaRagazzi Award）150本佳作书单（150 Amazing Bookshelf）。由作家琼香创作、插画家Maru绘制的《与时光漫步》入选国际青少年图书馆（International Youth Library）《白乌鸦》（The White Ravens）2025年度书目。这些成果都是具有重要专业意义的里程碑。这些成果具有重要的专业意义，也反映出内容、美术质量和面向小读者可及性的提升。

这些初步印记的背后是创作和做书思维的转变。如果说过去儿童读物侧重直接传达教育意义，那么现在许多作家、画家更加注重艺术性、启发性和鼓励儿童想象力的发挥。讲故事的方式也变得更加细腻、富有情感，更贴近世界儿童文学的普遍趋势。

然而，与与出版业发达国家相比，越南儿童文学在国际舞台上的呈现仍较为零散。许多国家建立了完整的出版生态系统，已形成从政策支持、版权运营到文化形象塑造的完整生态体系。而越南主要通过个别单位参与，尚未形成足以被识别的整体面貌。

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读者们在宁平省图书馆第三分馆的阅览室选书和读书。图自越通社

据专家称，版权贸易市场是决定作品能否走向国际的重要因素之一。尽管国内许多出版社已主动参加书展、制作书目和对接合作伙伴，但规模和资源仍然有限。此外，翻译质量仍然是一项重大挑战，需要长期投入以充分传达作品的文化和精神价值。

在世界出版业日益重视文化多样性的背景下，越南儿童文学拥有来自民间故事宝库、文化传统和丰富社会生活的诸多优势。然而，面临的挑战是如何用现代艺术语言讲述具有越南特色的故事，使其能够打动国际读者。

专家认为，为了让越南儿童文学真正确立地位，需要从创作、出版到推广的同步战略。参加国际书展需要置于文化产业发展战略之中；同时注重培养作家、画家、编辑、翻译和版权专家队伍。

越南作家协会副主席、诗人陈登科表示，初步的成功显示了越南儿童文学值得肯定的努力。然而，要从"存在"转变为在国际上确立明确地位，仍需要一个系统、持久和长期的投资过程。（完）

#越南 #儿童文学 #世界之旅 越南
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