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在波来古“山城”众多著名的地名和风景之中，明成寺如同一道独特的点睛之笔，是嘉莱省一处特别的亮点。明成寺是每年吸引大量游客前来参观的信仰旅游目的地之一。图自越通社
在波来古“山城”众多著名的地名和风景之中，明成寺如同一道独特的点睛之笔，是嘉莱省一处特别的亮点。明成寺是每年吸引大量游客前来参观的信仰旅游目的地之一。图自越通社
明成寺距离波来古市中心约2公里，深受日本建筑风格影响。该寺由释觉道和尚于1964年兴建，成为当地信徒礼佛进香的地方。图自越通社
明成寺距离波来古市中心约2公里，深受日本建筑风格影响。该寺由释觉道和尚于1964年兴建，成为当地信徒礼佛进香的地方。图自越通社
刚步入寺院范围内，观世音菩萨像置于中央，四周环绕着树木和石柱，营造出既庄严又宁静的氛围。图自越通社
刚步入寺院范围内，观世音菩萨像置于中央，四周环绕着树木和石柱，营造出既庄严又宁静的氛围。图自越通社
人们经常前来明成寺，享受静谧时刻，为家人朋友祈福，排解喧嚣生活中的各种压力。图自越通社
人们经常前来明成寺，享受静谧时刻，为家人朋友祈福，排解喧嚣生活中的各种压力。图自越通社
前来参观游览寺庙时，游客可以享受清凉、平和、纯净的空间，以及树木、盆景、池塘和长满苔藓的墙壁。图自越通社
前来参观游览寺庙时，游客可以享受清凉、平和、纯净的空间，以及树木、盆景、池塘和长满苔藓的墙壁。图自越通社
寺庙的建筑营造出宏大而庄严的空间。图自越通社
寺庙的建筑营造出宏大而庄严的空间。图自越通社
寺庙的建筑按照简化的曼荼罗形式建造。这里的纹饰图案均基于密宗哲学基础雕刻而成。图自越通社
寺庙的建筑按照简化的曼荼罗形式建造。这里的纹饰图案均基于密宗哲学基础雕刻而成。图自越通社
建筑风格的融合造就了明成寺与越南众多寺庙乃至嘉莱省其他寺庙相比的独特之处。图自越通社
建筑风格的融合造就了明成寺与越南众多寺庙乃至嘉莱省其他寺庙相比的独特之处。图自越通社
明成寺是保存珍贵传统文化价值的地方，任何热爱历史、文化或热衷于信仰旅游的游客都可前来探索。图自越通社
明成寺是保存珍贵传统文化价值的地方，任何热爱历史、文化或热衷于信仰旅游的游客都可前来探索。图自越通社
所有这些因素共同造就了一个四方游客在有机会前往波来古或嘉莱旅游时必到的目的地。图自越通社
所有这些因素共同造就了一个四方游客在有机会前往波来古或嘉莱旅游时必到的目的地。图自越通社
寺庙建筑主要取材自李朝、陈朝时期的寺庙建筑风格，并融合了中国寺庙和日本神社的建筑特色，体现了东亚文化之间的交融。图自越通社
寺庙建筑主要取材自李朝、陈朝时期的寺庙建筑风格，并融合了中国寺庙和日本神社的建筑特色，体现了东亚文化之间的交融。图自越通社
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探索嘉莱山城中的“扶桑之国”风格寺庙

位于波来古市的明成寺，其建筑散发着日本气息，是游客到访嘉莱“山城”时不可错过的旅游目的地。

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