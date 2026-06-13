Multimedia

图表新闻

500个昼夜战役：全面推进烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作

烈士遗骸搜寻工作是500个昼夜战役：全面推进烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作的活动之一，旨在对18000份样本进行DNA鉴定。

ok-2026-6-9-qui-tap-hai-cot-ruby.jpg
越通社
#搜寻、归宿 #遗骸 #烈士
关注 VietnamPlus

500 个昼夜行动

相关新闻

在烈士遗骸样本较多地区启动采集工作。图自越通社

“500个昼夜行动”：在烈士遗骸样本较多地区启动采集工作

为开展“加速烈士遗骸搜寻与身份鉴定的500个昼夜行动”，6月10日，西宁省槟沥乡和杨明珠乡同时启动对当地烈士陵园中尚未确定信息的烈士墓开展采样、移交遗骸样本工作，以服务DNA鉴定。这是一项具有特殊重要意义的政治任务，旨在报道英烈的恩情，并满足全国烈士亲属的愿望。

K53队开展烈士遗骸实地探查工作。图自越通社

“500个昼夜行动”：共搜寻归集1100余具烈士遗骸

据越南国家烈士遗骸搜寻归集与身份确认指导委员会办公室消息，自开展“加速烈士遗骸搜寻与身份鉴定500个昼夜行动”（以下简称为500个昼夜行动）近3个月以来，各有关机构共搜寻归集烈士遗骸1109具。

更多

河内加快构建现代化、标准化的各级教育机构体系

河内加快构建现代化、标准化的各级教育机构体系

根据河内市人民委员会于2026年5月13日颁布的关于《河内首都百年愿景总体规划》的2512号决定，未来河内将加快构建现代化、标准化的
各级教育机构体系，重点关注人口密集地区、新城区和工业园区等区域，着力解决学校和班级短缺问题。

2026年5月：PMI指数升至52.8点

2026年5月：PMI指数升至52.8点

越南5月份制造业采购经理人指数（PMI）升至52.8点，高于4月份的50.5点，达到2月份以来的最高水平——2月份恰好是中东战争爆发前一个月。整体商业环境已连续11个月改善。值得关注的亮点包括：新订单反弹至三个月来的最高水平，新出口订单反弹，以及产量连续第13个月增加，保持2月份以来的最快水平……

2026年升龙-河内文化节：连接传统与创新的“遗产之流”

2026年升龙-河内文化节：连接传统与创新的“遗产之流”

主题为“遗产之流”的第二届升龙-河内文化节将于2026年9月11日至20日在升龙皇城、文庙-国子监、河内博物馆、东京义塾广场、钵场陶艺村等首都河内众多著名文化场所举行。这不仅是一场大规模的盛会，更展现了河内市为落实市委第八号行动计划所制定的战略目标，并严格遵循越共中央政治局关于发展越南文化的第80号决议而做出的坚定承诺。

在新的时代背景下大力推进胡志明市建设与发展

在新的时代背景下大力推进胡志明市建设与发展

越共中央政治局2026年5月19日颁发的第09号决议，设目标至2030年将胡志明市建设成为文明、现代、充满活力和创新的城市，打造成为经济、文化、社会、科技、创新、物流和国际融合中心，在国家工业化、现代化事业中走在前列，在东南亚地区具有突出的地位和影响力。

越南学生在亚洲物理奥林匹克竞赛中跻身前八强

越南学生在亚洲物理奥林匹克竞赛中跻身前八强

参加亚洲物理奥林匹克竞赛的8名越南学生全部获奖，其中包括6枚银牌和2枚铜牌。凭借这一成绩，越南代表队在本次亚洲物理奥林匹克竞赛中位列前八强。本次亚洲物理奥林匹克竞赛于2026年5月17日至24日在韩国举行，共有来自28个代表团的200多名学生参赛。

越南—泰国全面战略伙伴关系

越南—泰国全面战略伙伴关系

应泰国总理阿努廷·参威拉军（Anutin Charnvirakul）和夫人的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团对泰国进行正式访问。

高温酷暑天气：有效节约用电方法

高温酷暑天气：有效节约用电方法

进入高温酷暑时期，用电需求大幅增长。为合理控制并节约用电，居民应使用贴有节能标签的设备，定期清洁和维护电器，不使用时及时拔掉插头等，从而减少每月电费支出，同时也为环境保护作出贡献。

佛诞文化周于2026年5月24日至31日举行

佛诞文化周于2026年5月24日至31日举行

佛诞文化周于丙午年四月初八至十五日举行（即2026年5月24日至31日）；正式庆典于丙午年四月十五日（即2026年5月31日）举行。举办佛历2570年佛诞大典，不仅是一项年度宗教活动，也是弘扬民族团结精神、传播佛教和平、慈悲与智慧理念的重要契机，使其融入现代社会生活之中。

越南首次公布私营经济效率指数

越南首次公布私营经济效率指数

于2025年5月15日发布的《2025年越南私营经济报告》，首次推出“私营经济效率指数”（Business Performance Index - BPI）。该指数是一项试点评估工具，旨在量化各省级私营经济部门的运行效率。