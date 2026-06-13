500个昼夜战役：全面推进烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作

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2026年前5个月越南新设企业数量同比增长42.1%
2026年前5个月，越南新设企业注册资本达到4.3亿美元，同比增长16%。
2026年前5个月流入越南的外资注册总额同比增长34,9%
越南财政部统计局日前公布的报告显示，截至2026年5月31日，流入越南的外资注册总额达248.1亿美元，同比增长34.9%。
2026年前5个月7类商品出口额超过70亿美元
2026年前5个月，越南共有7类商品出口额超过70亿美元，占全国出口总额的69.3%。其中，电子产品、计算机及其零部件出口额居首，达561.87亿美元。
越南彰显对国际社会的高度责任担当
2026年前5个月越南货物进出口总额同比增长 25%
2026年前5个月，越南货物进出口总额达4451.2亿美元，同比增长25%。其中，出口额增长19.5%，进口额增长30.8%。
河内加快构建现代化、标准化的各级教育机构体系
根据河内市人民委员会于2026年5月13日颁布的关于《河内首都百年愿景总体规划》的2512号决定，未来河内将加快构建现代化、标准化的
各级教育机构体系，重点关注人口密集地区、新城区和工业园区等区域，着力解决学校和班级短缺问题。
河内力争成为具有深远国际影响力的可持续发展型特大城市典范
根据2026年5月13日第2512/QD-UBND号决定，河内市人民委员会批准了《首都河内百年愿景总体规划》。该规划的主要目标之一是将河内建设成为一座绿色、智慧、现代化的城市，一个在亚太地区占据重要地位的创新、金融、教育、医疗和研发中心。
2026年5月：PMI指数升至52.8点
越南5月份制造业采购经理人指数（PMI）升至52.8点，高于4月份的50.5点，达到2月份以来的最高水平——2月份恰好是中东战争爆发前一个月。整体商业环境已连续11个月改善。值得关注的亮点包括：新订单反弹至三个月来的最高水平，新出口订单反弹，以及产量连续第13个月增加，保持2月份以来的最快水平……
2026年升龙-河内文化节：连接传统与创新的“遗产之流”
主题为“遗产之流”的第二届升龙-河内文化节将于2026年9月11日至20日在升龙皇城、文庙-国子监、河内博物馆、东京义塾广场、钵场陶艺村等首都河内众多著名文化场所举行。这不仅是一场大规模的盛会，更展现了河内市为落实市委第八号行动计划所制定的战略目标，并严格遵循越共中央政治局关于发展越南文化的第80号决议而做出的坚定承诺。
推进胡志明市建设与发展：设定各项发展指标
越共中央政治局2026年5月19日颁发关于在新时代背景下推进胡志明市建设与发展的第09号决议，其中设定了多项发展指标。
在新的时代背景下大力推进胡志明市建设与发展
越共中央政治局2026年5月19日颁发的第09号决议，设目标至2030年将胡志明市建设成为文明、现代、充满活力和创新的城市，打造成为经济、文化、社会、科技、创新、物流和国际融合中心，在国家工业化、现代化事业中走在前列，在东南亚地区具有突出的地位和影响力。
苏林总书记、国家主席：发展传统医药，在新时期为人民提供更好的医疗保健
苏林总书记、国家主席与卫生部党委举行工作会议时要求将发展传统医药纳入新时期国家整体发展战略；建立国家传统医药生态系统；开展研究，建设和推广一些与可持续减贫和生态旅游相关的医疗中心、营养区、养生区、药材村和药材开发区试点模式。
参加2026年亚洲跆拳道锦标赛 越南跆拳道队夺得2枚金牌
越南跆拳道队在2026年亚洲跆拳道锦标赛上表现出色，在品势竞技比赛项目中夺得2枚金牌。
苏林总书记、国家主席在香格里拉对话会上发表主旨演讲的内容概括
当地时间5月29日晚，越共中央总书记、国家主席苏林出席第23届香格里拉对话会，并以“在充满动荡的世界中主动塑造和平、稳定与发展格局”为主题发表主旨演讲。以下是苏林总书记、国家主席在发表演讲中的一些主要内容：
越南学生在亚洲物理奥林匹克竞赛中跻身前八强
参加亚洲物理奥林匹克竞赛的8名越南学生全部获奖，其中包括6枚银牌和2枚铜牌。凭借这一成绩，越南代表队在本次亚洲物理奥林匹克竞赛中位列前八强。本次亚洲物理奥林匹克竞赛于2026年5月17日至24日在韩国举行，共有来自28个代表团的200多名学生参赛。
2025年省级竞争力指数排名前列的5个地区
2025年，省级竞争力指数（PCI 2025）排名中没有任何地区被评为治理质量“非常好”；大多数地区的得分集中在中等和良好水平。
越南—泰国全面战略伙伴关系
应泰国总理阿努廷·参威拉军（Anutin Charnvirakul）和夫人的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团对泰国进行正式访问。
高温酷暑天气：有效节约用电方法
进入高温酷暑时期，用电需求大幅增长。为合理控制并节约用电，居民应使用贴有节能标签的设备，定期清洁和维护电器，不使用时及时拔掉插头等，从而减少每月电费支出，同时也为环境保护作出贡献。
佛诞文化周于2026年5月24日至31日举行
佛诞文化周于丙午年四月初八至十五日举行（即2026年5月24日至31日）；正式庆典于丙午年四月十五日（即2026年5月31日）举行。举办佛历2570年佛诞大典，不仅是一项年度宗教活动，也是弘扬民族团结精神、传播佛教和平、慈悲与智慧理念的重要契机，使其融入现代社会生活之中。
越南首次公布私营经济效率指数
于2025年5月15日发布的《2025年越南私营经济报告》，首次推出“私营经济效率指数”（Business Performance Index - BPI）。该指数是一项试点评估工具，旨在量化各省级私营经济部门的运行效率。