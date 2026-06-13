时政

黎明兴总理：竞赛必须成为实现两位数增长目标的行动动力

6月13日上午，越南政府总理、中央竞赛奖励委员会主席黎明兴在胡志明市主持了由中央竞赛奖励委员会举办的“决心胜利实现2026-2030年阶段两位数可持续增长目标”竞赛运动启动仪式。

越南政府总理、中央竞赛奖励委员会主席黎明兴在“决心胜利实现2026-2030年阶段两位数可持续增长目标”竞赛运动启动仪式上发表讲话。图自越通社
越南政府总理、中央竞赛奖励委员会主席黎明兴在“决心胜利实现2026-2030年阶段两位数可持续增长目标”竞赛运动启动仪式上发表讲话。图自越通社

越通社胡志明市——6月13日上午，越南政府总理、中央竞赛奖励委员会主席黎明兴在胡志明市主持了由中央竞赛奖励委员会举办的“决心胜利实现2026-2030年阶段两位数可持续增长目标”竞赛运动启动仪式。

黎明兴在启动仪式上明确指出，越共十四大开启了国家发展的新纪元，奋斗目标为到2030年越南成为工业现代化、中等偏上收入的发展中国家，到2045年成为高收入发达国家。实现这一抱负要求2026-2030年阶段经济快速且可持续增长，每年达到10%以上。

黎明兴认为，要胜利实现两位数的增长任务，不能走旧路、用旧思维、行旧做法，而必须具备“战略视野—突破思维—果断行动—可持续增长—人民幸福”。这同时也是中央竞赛奖励委员会决定发起竞赛运动的口号、精神和目标。

黎明兴呼吁各级、各部门、各地方、人民以及企业界继续发扬爱国传统、爱国竞赛精神以及全民族大团结的力量，众志成城，积极响应和参与竞赛。

黎明兴建议集中开展竞赛，大力革新发展和完善体制的思维；坚决破解体制上的“瓶颈”和“梗阻”，最大限度精简行政手续；疏通并有效利用一切发展资源；以为人民和企业服务的成效、国家及各机关、单位和地方的发展指数作为评价公务质量的尺度。

vnanet-pm13a.jpg
黎明兴总理同与会代表启动“决心胜利实现2026-2030年阶段两位数可持续增长目标”竞赛运动。图自越通社

黎明兴表示，要大力推动科技发展、创新、数字化转型和绿色转型的竞赛，将其视为主要动力、最重要的支柱和战略性平台，以提高劳动生产率、增长质量及国家竞争力。各部委、地方需要推动形成新模式、创新中心、高科技园区、数字政府、数字社会、数字公民。

黎明兴号召开展发展同步、现代化基础设施的竞赛；加快国家重点工程、战略交通基础设施项目、数字基础设施、能源和物流项目的进度；同时组织开展竞赛高峰期，以彻底处理长期积压的项目。

黎明兴强调要建设现代、专业、廉正、更好更有效服务人民的行政体系；建议特别注重按照“更贴近人民—倾听人民说话—让人民听懂—赢得人民信任”的方向，提高两级地方政府活动的质量。每位干部、公务员、公职人员必须革新思维、增强责任感、主动创新、敢于思考、敢于担当、敢于为共同利益实现突破。

除了经济发展任务，黎明兴强调要加强国防、安全、对外工作；发展文化、教育、医疗；保护环境和保障社会民生。经济增长必须与社会进步和公平相挂钩，不让任何人掉队，使发展成果转化为实实在在的利益，提高人民的生活水平。

秉持“竞赛即爱国，爱国则必须竞赛”的精神，黎明兴要求各级、各部门、地方迅速将竞赛运动具体化为多项切合实际的计划方案，使竞赛不仅是运动，更要成为行动的动力，成为一个发现好模式、传播宝贵经验、推广先进典型的生态系统。

黎明兴希望，每位人民将竞赛视为一种自觉行动、内生需求，从最小的事情做起；从更好完成日常工作、更创新地劳动、对社区更负责任做起。

在仪式上，中央部委、地方、国有及私营企业的领导代表表达了对政府行动计划的信心；积极响应并承诺采取行动，胜利实现政府总理发起的竞赛运动；表示将竭尽全力，携手完成两位数增长的目标。（完）

越通社
#新纪元 #越南政府总理 #中央竞赛奖励委员会主席 #黎明兴 #2026-2030年阶段 #两位数可持续增长目标 #竞赛运动 胡志明市
关注 VietnamPlus

越南—新纪元

相关新闻

“善待沙芹”项目团队在广义省平山县平盛乡沙芹海口收集塑料垃圾。（图：越通社）

越南祖国阵线中央委员会主席团呼吁全民携手保护环境

越南祖国阵线中央委员会主席团日前向全国同胞、干部、战士以及各机关、单位、企业、组织和个人发出倡议，号召积极响应“全民携手保护环境，共建绿色、清洁、美丽越南”竞赛运动，全国动员、全民行动，切实推动生态环境保护和可持续发展。

抗美战争中“冲锋青年”竞赛运动

抗美战争中“冲锋青年”竞赛运动

一代又一代的团员青年怀揣着崇高的理想以及奋斗和奉献的愿望，无论在战争还是和平时期，他们都不畏艰辛，愿意为国家奉献自己的青春和力量。特别，在抗美战争的艰苦时期，冲锋青年以奉献和战斗精神，为1975年春季民族大捷作出了重大贡献。

更多

与会代表合影 图自越通社

庆祝俄罗斯日见面会在胡志明市隆重举行

6月11日上午，胡志明市友好组织联合会（HUFO）隆重举行庆祝俄罗斯日——俄罗斯联邦国庆36周年（1990.6.12-2026.6.12）见面会，彰显胡志明市人民与俄罗斯联邦人民之间的团结友谊。

顺化市人民委员会办公室供图。图自越通社

顺化市积极推动与奥地利伙伴的合作

据越通社驻欧洲记者报道，正在对奥地利进行工作访问的越共中央委员、顺化市委副书记、市人民委员会主席阮克全6月10日至11日礼节性拜会下奥地利州领导，并造访了越南驻奥地利大使馆。

越共中央总书记、国家主席苏林在贯彻落实党的十四大外交路线的第06-NQ/TW号决议学习部署会议上发表指导性讲话。图自越通社

📝时评：以对外工作开创未来

越共中央政治局关于落实越共十四大对外路线的第06-NQ/TW号决议，是对外思维发展的新步伐，将对外工作定位为“重要、经常性”任务，是为国家发展塑造有利国际环境的先锋力量。

福建新时代国际传播中心有限公司总经理赖晗出席座谈会并发表讲话。图自越通社

越南与中国福建省深化媒体合作

6月11日下午，越南新闻媒体机构代表团在福州市与福建国际传播中心举行了座谈会。该活动为两国媒体机构在“2026-2027年越中旅游合作年”背景下开展务实合作开辟了诸多机遇。

柬埔寨—越南友谊碑工程位于菩萨省，纪念碑高21米，雕塑群高3.2米。图自越通社

柬埔寨菩萨省柬越友谊纪念碑落成

6月10日，位于柬埔寨西北部的菩萨省举行柬越友谊纪念碑落成仪式。这是近年来柬埔寨境内建设、修缮和升级的24座柬越友谊纪念碑中的第19座，旨在表达对两国前辈的崇高敬意与深切感恩，缅怀他们为各自国家独立以及两国和平、发展与繁荣所共同奋斗与牺牲的贡献。

2026年东盟未来论坛闭幕式。图自越通社

2026年东盟未来论坛为东盟长期发展提供战略平台

越南政府总理黎明兴在论坛上传递的重要信息是，东盟必须从被动参与全球趋势转变为积极塑造全球规范和标准的力量。本届论坛由此重新定位东盟，使其成为主动设定议程的一方，成为对话中心、合作枢纽以及在分化的全球秩序中的可靠支点。