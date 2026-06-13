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越南政府副总理范氏清茶：越南希望VNCA加强合作搜寻归集烈士遗骸

越南希望美国德克萨斯理工大学越南档案中心（VNCA）和“战时失踪越南人搜寻倡议”（VWAI）项目提供更加紧密、有效的支持，共同搜寻与归集烈士遗骸，让烈士们安息在祖国、家庭和战友的怀抱中。

越南政府副总理范氏清茶会见由史蒂芬·马克斯纳博士率领的正在访问越南的山姆·约翰逊中心代表团。图自越通社
越南政府副总理范氏清茶会见由史蒂芬·马克斯纳博士率领的正在访问越南的山姆·约翰逊中心代表团。图自越通社


越通社河内——越南希望美国德克萨斯理工大学越南档案中心（山姆·约翰逊中心，缩写VNCA）和“战时失踪越南人搜寻倡议”（VWAI）项目提供更加紧密、有效的支持，共同搜寻与归集烈士遗骸，让烈士们安息在祖国、家庭和战友的怀抱中。这是越南政府副总理范氏清茶于6月13日上午会见由史蒂芬·马克斯纳博士率领的正在访问越南的山姆·约翰逊中心代表团时所分享的内容。

据范氏清茶介绍，搜寻与归集烈士遗骸是越南每个家庭和整个民族的殷切渴望。山姆·约翰逊中心及“战时失踪越南人搜寻倡议”项目的陪伴与善意，是一项充满人道主义意义的活动，有助于愈合战争创伤。

在高度评价美国德克萨斯理工大学在为越南培养高质量人力资源方面所提供支持活动的同时，范氏清茶特别强调了山姆·约翰逊中心过去作为“战时失踪越南人搜寻倡议”项目合作伙伴所作出的贡献。凭借超过3000万页原始资料和4万多本关于越南战争的书籍和研究著作，该中心已成为越南值得信赖的合作伙伴。

2025年，该中心已向越南家庭和退伍军人归还了近30份战争资料，同时向越南国家档案三号中心移交了200多份战场资料档案，用于研究和保存，为烈士亲属带来了巨大的精神慰藉。

在介绍越南正在集中力量开展“搜寻、归集并确定信息缺失烈士遗骸的500个昼夜战役”、目标是搜寻归集约7000具烈士遗骸时，副总理强调，这是一项极具意义、充满人文关怀的工作，体现了对英雄烈士的感恩之情。为完成这些目标，山姆·约翰逊中心的解码和信息支持工作发挥着非常重要的作用。

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双方代表合影。图自越通社

此前，越南还成功举办了关于原都城烈士陵园（西贡志和）现为黎氏莲（Lê Thị Riêng）公园区域内集体烈士墓信息确认的研讨会。研讨会的成果受到了舆论和人民的高度关注和评价。预计将于2026年7月初进行发掘。

范氏清茶希望山姆·约翰逊中心、“战时失踪越南人搜寻倡议”项目与越南寻找、归集和确认烈士遗骸国家指导委员会工作组协调配合，提供资料，充分、严谨地完善档案，应用技术进行档案解码，以实现“500个昼夜战役”的最高目标。

萨姆·约翰逊中心主任史蒂芬·马克斯纳感谢范氏青茶副总理的热情接待，他表示，该中心随时准备为越方提供支持和信息，以寻找和归集烈士遗骸。该中心已经建立了一支由具有丰富越南实际经验的专家组成的合作团队，分享和贡献信息以完成报告，从而帮助进一步澄清有关烈士的信息。（完）

越通社
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