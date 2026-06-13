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越南加入联合国预防和打击利用技术实施人口贩运之友小组

联合国预防和打击利用技术实施人口贩运之友小组启动仪式于6月12日在纽约联合国总部举行。这是由韩国发起、在联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）支持下的一项倡议，吸引了众多联合国成员国代表出席。

启动仪式现场。图自越通社
启动仪式现场。图自越通社

越通社纽约——联合国预防和打击利用技术实施人口贩运之友小组启动仪式于6月12日在纽约联合国总部举行。这是由韩国发起、在联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）支持下的一项倡议，吸引了众多联合国成员国代表出席。

越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使在启动仪式上发表讲话时表示，越南也注意到通过虚假网络招聘广告诱骗受害者的人口贩运案件有所增加。杜雄越强调，在犯罪分子作案手法日益复杂化的背景下，技术需要成为解决方案的一部分。因此，越南重视数字化转型、基于数据的方法和创新，以提高预防、调查、识别受害者以及受害者援助工作的成效。

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越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使在启动仪式上发表讲话。图自越通社

杜雄越强调，越南重视与各国、联合国、联合国毒品和犯罪问题办公室及相关伙伴的合作，同时认为，多个东盟国家作为创始成员参与，体现了地区在实施《东盟预防和打击人口贩运公约》方面的共同承诺。

杜雄越重申，《联合国打击网络犯罪公约》（又称《河内公约》）是加强国际合作，打击利用信息通信技术实施的犯罪行为（包括人口贩运）的重要框架；同时呼吁各国继续签署和批准，推动该公约早日生效。

联合国关于预防和打击利用技术贩运人口之友小组是各国之间的非正式合作论坛，旨在提高认识、推动对话、分享经验，并加强各国之间以及与各国际组织、私营部门和科技公司在预防和打击利用技术实施的人口贩运的合作。该小组有来自世界各区域的23个创始成员国，其中包括越南。（完）

越通社
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