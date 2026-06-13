越南嘉莱省为在柬埔寨战场牺牲的18具烈士遗骸举行追悼安葬仪式



越通社嘉莱——6月13日，嘉莱省在德基烈士陵园为在柬埔寨战场上牺牲的18具越南志愿军和专家烈士遗骸举行追悼会和安葬仪式。这些烈士遗骸由K52队（嘉莱省军事指挥部）在2025-2026年旱季寻找归集。



政府副总理胡国勇与中央各部委、第五军区及嘉莱省领导共同出席仪式。



在庄严肃穆、感人至深的氛围中，各位代表敬献花圈、上香并默哀一分钟，缅怀各位英雄烈士。追悼会后，各位代表及烈士亲属举行了移棺仪式，将18具烈士遗骸安葬于德基烈士陵园。



嘉莱省人民委员会副主席阮氏青历表示，在抗美救国战争和帮助柬埔寨人民摆脱种族灭绝灾难的岁月里，数万名越南志愿军干部战士和专家英勇牺牲。经过多年坚持不懈的搜寻，迄今已有1531具越南志愿军和专家烈士遗骸被找到并归集回国。



政府副总理胡国勇与中央各部委、第五军区及嘉莱省领导上香缅怀英烈们。图自越通社

2025-2026年旱季，K52队继续在柬埔寨东北部腊塔纳基里省、上丁省和柏威夏省等三省的23个县市的808个村庄范围内执行任务。结果，该单位共归集了18具烈士遗骸。



上丁省省长索索普特拉代表三省地方政府及专门委员会领导，对为帮助柬埔寨人民摆脱波尔布特种族灭绝制度作出贡献而牺牲的各位英雄烈士和越南专家表示无限的感谢。



K52队透露，找到的大部分烈士是在抗美救国战争时期牺牲的。然而，经过数十载深埋地下，多数遗骸已严重腐化，给为确定身份而进行生物样本采样工作带来了极大困难。



值此之际，政府副总理胡国勇看望慰问了嘉莱省K52队队员们并赠送了慰问品。（完）