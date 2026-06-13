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保护野生动物工作取得积极成效

多年来，越南生物多样性丧失问题日益严峻。曾经栖息着数千种鸟类、包括众多被列入《世界濒危物种红色名录》的珍稀鸟类的田地、森林和湿地不断从自然环境中消失。

珍稀的斑嘴鹈鹕时隔6年再次现身同塔省鸟栖国家公园。越通社发
珍稀的斑嘴鹈鹕时隔6年再次现身同塔省鸟栖国家公园。越通社发

越通社河内——多年来，越南生物多样性丧失问题日益严峻。曾经栖息着数千种鸟类、包括众多被列入《世界濒危物种红色名录》的珍稀鸟类的田地、森林和湿地不断从自然环境中消失。

造成这一现象的原因主要是栖息地变化以及非法猎捕、贩卖和消费野生鸟类活动长期大规模、有组织地存在。在一些地方，捕鸟曾被视为谋生手段，而从特色餐馆到观赏鸟市场的消费需求，也持续为违法行为提供销路。这使得生物保护工作长期处于被动状态，执法部门难以全面有效管控。

针对这一情况，2025年10月17日，越南公安部与农业和环境部签署第628号计划，就联合开展宣传、打击和查处涉及野生动物保护及水产资源保护违法行为作出部署。

第628号计划在全国34个省市全面实施，覆盖各级政府和乡级公安机关，为期3个月，重点严厉打击违法犯罪行为，并加强对社交媒体、网络论坛和电子商务平台非法交易活动的发现与查处。

跨部门协作机制得到进一步强化，实现统一、高效运行，缩短案件处理时间，消除了职责交叉和推诿现象。据统计，在实施第628号计划的3个月内，执法部门共发现并处理近1800起违法案件。其中，自今年4月1日至今，全国公安机关共查处444起案件，立案31起，涉及47名犯罪嫌疑人；行政处罚327起，罚款总额超过16亿越盾。

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与此同时，《刑法》的严格适用也发挥了重要震慑作用。与过去主要采取行政处罚不同，目前相关违法行为最高可被处以10亿越盾罚款或7年有期徒刑。

第628号计划取得的成果，正在推动越南形成保护生物多样性的长期性、系统性新模式，并促进部分地区生态系统和生物多样性的逐步恢复。许多曾经生态环境严重退化的地区，野生动物开始重新出现。

在鸟栖国家公园（Tràm Chim National Park）消失6年之久的斑嘴鹈鹕（学名：Pelecanus philippensis）重新现身，共记录到6只个体。与此同时，多种珍稀鸟类也陆续回归。在风芽-格邦国家公园，约300至400只钳嘴鹳（学名：Anastomus oscitans）重新回到园区栖息，这一现象在过去多年中极为罕见。

在越南北部，74只隶属于12个物种的鸟类被成功放归自然，其中7个物种属于政府濒危珍稀森林动植物名录IIB类，它们被放归至三岛国家公园。

在第628号计划实施情况总结会议上，越南公安部副部长阮文龙上将强调，党和国家始终坚持经济发展必须与自然和谐共生，绝不能以牺牲环境为代价换取单纯的经济增长。

为推动生物多样性和水产资源保护工作取得实效，他要求各地公安机关进一步严肃执法纪律，坚决纠正发现不及时、处理不严格、碍于情面以及处罚与违法性质和程度不相符等问题。

对于2026年的重点任务，阮文龙要求地方公安机关集中侦查和起诉涉及储存、使用炸药、电击设备、禁用渔具非法捕捞以及使用自制枪支和猎捕野生动物设备等违法犯罪案件。（完）

#越南 #生物多样性丧失 #鸟类 #世界濒危物种红色名录 #的珍稀鸟类 #自然环境
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