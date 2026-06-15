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2026年前五个月：越南接待国际游客突破1000万人次

2026年前五个月，越南接待国际游客超过1000万人次，比2025年同期增长14.9%。稳定安全的政治社会环境、日益开放的签证政策、专业化的推广活动、符合时代潮流的多元化产品以及不断提升的服务质量，为吸引国际游客赴越南旅游奠定了至关重要的基础。

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越通社
#接待国际游客 #突破1000万人次. 稳定安全 #签证政策 #多元化产品 #服务质量 #吸引国际游客
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越南—新纪元

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2026年4月越南接待国际游客超过200万人次

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