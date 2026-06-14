越南政府总理和国会主席与各家媒体负责人会面

越通社河内——6月14日下午，越南政府总理黎明兴和国会主席陈青敏在国会大厦共同主持各家媒体负责人见面会，纪念越南革命新闻日101周年（1925.6.21~2026.6.21）。



值此机会，陈青敏向全国记者、编辑及新闻工作者致以节日祝贺，并指出，2025年及2026年前几个月，党中央、国会和政府出台了一系列十分重要的决策，为国家发展带来历史性转折，使国家继续取得令人鼓舞的成果。



陈青敏强调，上述成果离不开新闻媒体机构的积极贡献。他指出，新闻机构已狠抓越共十四大决议，深入且生动地宣传党和国家的各项重要政策和战略，全面反映各领域情况，特别是有关组织机构调整、行政区划调整以及实现经济增长目标等信息。



同时，新闻媒体在保护党的思想基础、反驳错误和敌对观点方面走在前列，不断提高主流信息的数量和质量，营造健康、人文、负责任的传播环境。



在组织机构精简的背景下，新闻机构不断革新思维和工作方式，以适应瞬息万变、充满挑战的新环境，加大对数字技术的投资力度，应用、开发并贡献于国家数字数据平台；发展现代化的新闻编辑室模式，并打造一支多技能的新闻工作者团队，以确保其在数字媒体环境中具备竞争力并不断发展。



至于今后的核心任务，陈青敏建议新闻媒体继续加大宣传力度，特别是深入传播越共中央总书记、国家主席苏林近期发表关于国家在新纪元中的重要信息，特别是中央政治局所提出的10项战略性决议，努力实现两个百年目标，即到2030年发展成为具有现代工业、中等偏上收入的发展中国家，到2045年成为高收入的发达国家。



越通社社长武越庄（前排右一）出席见面会。图自越通社

陈青敏要求新闻媒体继续紧跟并全面、及时报道国会和政府各项活动；及时反映选民和人民的心声与愿望，助力提升国会和政府运作的效力与效率。



陈青敏明确指出，新闻工作者始终是思想文化阵线的战士，要坚定不移与消极现象作斗争，维护正确导向，推广好人好事；新闻工作者不断提升队伍的政治素养、责任意识、专业能力和职业道德。



国会主席还强调，各新闻机构要大力推进数字化转型，积极应用人工智能，建设专业、人文、现代的新闻机构，牢牢把握网络空间信息主权，推动数字内容产业发展，同时全面实施将于2026年7月1日生效的国会第126号新闻法。



陈青敏相信凭借101年的光荣传统和丰富经验，新闻工作者队伍将圆满完成崇高使命，始终保持“笔锋锐，赤心诚”的职业风范。（完）

新闻媒体在人工智能时代的职责与使命 2026年世界记者大会（World Journalists Conference 2026）于3月30日至4月2日在韩国召开，吸引来自30余个国家的新闻工作者出席。