☕️越通社新闻下午茶（2026.6.13）

越通社河内——·6月13日下午，越南政府总理黎明兴与同奈市委常委会举行工作会议，讨论落实经济社会发展任务和两位数增长目标、公共投资资金拨付、两级地方政府运行、第57号决议执行情况以及为地方纾困解难等问题。阅读全文
·6月13日上午，越南政府总理黎明兴主持了与胡志明市委常务委员会的工作会议，讨论经济社会发展任务落实情况、两位数增长目标、公共投资资金拨付、两级地方政府模式运行、第57号决议落实、保障性住房和租赁住房发展等情况。阅读全文
·6月13日上午，越南政府总理、中央竞赛奖励委员会主席黎明兴在胡志明市主持了由中央竞赛奖励委员会举办的“决心胜利实现2026-2030年阶段两位数可持续增长目标”竞赛运动启动仪式。阅读全文
·据越南外交部公报，应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京邀请，越南社会主义共和国政府总理黎明兴将率领越南高级代表团，于2026年6月16日至18日出席在俄罗斯联邦喀山举行的东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会，并开展双边活动。
·越南希望美国德克萨斯理工大学越南档案中心（山姆·约翰逊中心，缩写VNCA）和“战时失踪越南人搜寻倡议”（VWAI）项目提供更加紧密、有效的支持，共同搜寻与归集烈士遗骸，让烈士们安息在祖国、家庭和战友的怀抱中。这是越南政府副总理范氏清茶于6月13日上午会见由史蒂芬·马克斯纳博士率领的正在访问越南的山姆·约翰逊中心代表团时所分享的内容。阅读全文
·6月13日，嘉莱省在德基烈士陵园为在柬埔寨战场上牺牲的18具越南志愿军和专家烈士遗骸举行追悼会和安葬仪式。这些烈士遗骸由K52队（嘉莱省军事指挥部）在2025-2026年旱季寻找归集。阅读全文
·2026年6月12日下午，越共中央委员、外交部常务副部长阮明羽在外交部总部会见了出光兴产株式会社（Idemitsu Kosan）代表董事兼副总裁平野敦彦。阅读全文
·据外交部的消息，6月11日下午，越共中央委员、外交部党委常务副书记、外交部副部长阮孟强与澳大利亚外交贸易部副部长米歇尔·陈（Michelle Chan）在外交部总部共同主持召开第二次越澳高级官员对话会。阅读全文
·越南政府总理黎明兴将于6月16日至18日率领越南高级代表团出席在俄罗斯联邦喀山举行的东盟—俄罗斯关系35周年纪念峰会并开展双边活动。访问前夕，越通社驻莫斯科记者就此访的重大意义和期待对越南驻俄罗斯特命全权大使邓明魁进行了采访。阅读全文
·联合国预防和打击利用技术实施人口贩运之友小组启动仪式于6月12日在纽约联合国总部举行。这是由韩国发起、在联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）支持下的一项倡议，吸引了众多联合国成员国代表出席。阅读全文
·第68号决议实施一年，可用“起步稳健，破局有力”概括，其革命性在于将民营经济从“补充成份”重新定义为“重要动力”。这是中国深圳大学原党委副书记、中国经济特区研究中心主任、深圳大资深教授陶一桃在接受越通社驻京记者关于越南发展实施民营经济第68号决议一年后所取得的结果时如是强调。阅读全文
·据越南体育局的消息，越南残疾人国际象棋队已结束在西班牙瓜达马尔举行的2026年第25届世界国际象棋残疾人锦标赛（IPCA 2026）的征程，共获得金牌4枚、银牌2枚和铜牌1枚。阅读全文
·咖啡出口是林同省每年创收数亿美元的主导产业。然而，这一价值仍未与其潜力相称，当地正着力重塑咖啡产业，以提升出口咖啡价值。阅读全文
·各项新的自由贸易协定正为越南商品更深入进入中东和南亚市场开辟诸多机遇。然而，为了有效利用增长空间，企业需要满足标准、物流和原产地规则等方面的要求。这是越南工贸部进出口局于6月12日在胡志明市举行的"新自贸协定背景下推动主力商品出口至中东和南亚市场的机遇与解决方案"研讨会上分析的内容。阅读全文
·6月12日晚，越南工贸部贸易促进局与顺化市投资、贸易及企业支持中心在顺化文化体育广场联合举办2026年顺化节贸易博览会。该活动是2026年顺化国际艺术节周的重要组成部分。
·6月12日，印度尼西亚启用了首个专门用于水产品放射性污染检测的实验室，旨在增强其全球竞争力并满足该国海产品出口标准。阅读全文（完）