越南残疾人国际象棋队在2026年世界国际象棋残疾人锦标赛上大放异彩

越通社河内——据越南体育局的消息，越南残疾人国际象棋队已结束在西班牙瓜达马尔举行的2026年第25届世界国际象棋残疾人锦标赛（IPCA 2026）的征程，共获得金牌4枚、银牌2枚和铜牌1枚。



第25届世界国际象棋残疾人锦标赛于6月1日至13日举行，汇聚了来自全球18个国家和地区的70多名优秀棋手。越南代表团由段秋玄和陈氏碧水两名运动员组成，在教练裴光宇的带领下参赛。



越南残疾人国际象棋队。图自hanoimoi.vn

此次锦标赛中越南棋手陈氏碧水的表现尤为亮眼，她为越南代表团夺得了4枚金牌中的3枚。



不仅如此，在汇聚众多强大且经验丰富的国际比赛棋手的女子公开组中，陈氏碧水继续有出色表现，在标准棋和超快棋项目中获得2枚银牌，在快棋项目中获得1枚铜牌。凭借这一令人印象深刻的成绩，陈氏碧水成为今年锦标赛越南代表团最出色的运动员。



除了陈氏碧水外，棋手段秋玄也取得了成功的比赛，她在9局比赛中赢得7场胜利，出色地夺得了女子公开组快棋项目的金牌。



在2026年世界国际象棋残疾人锦标赛上取得的成就不仅是运动员个人的骄傲，也是越南残疾人体育事业强劲发展的证明。在西班牙的成功继续开启了新的期望，同时肯定了越南残疾人国际象棋在世界体育版图上日益稳固的地位。 （完）