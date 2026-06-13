黎明兴总理：胡志明市必须进一步发挥经济火车头的作用

在走基层活动中，6月13日，越南政府总理黎明兴主持了与胡志明市委常务委员会的工作会议，讨论经济社会发展任务落实情况、两位数增长目标、公共投资资金拨付、两级地方政府模式运行、第57号决议落实、保障性住房和租赁住房发展等情况。

据胡志明市委的报告显示，2026年前5个月，该市经济继续强劲复苏，取得多项重要成果。2026年第一季度地区生产总值增长8.27%，为近10年来最高增幅。生产经营活动保持良好增长势头，营商环境继续改善，旅游业继续增长，经济各大平衡得到保障。合并后的胡志明市两级地方政府模式运行基本稳定、顺畅，初步发挥效果。

黎明兴总理在会议上发言时明确指出，该市过去的亮点是领导指导中的革新和坚决精神，以及主动识别并集中处理重大困难和障碍。

在强调胡志明市经济规模占全国GDP近四分之一时，黎明兴强调，全国实现两位数增长目标很大程度上取决于胡志明市的发展成效，因此胡志明市必须进一步发挥经济火车头、增长极的作用。

关于增长任务，黎明兴要求该市紧急核查2026年经济发展全部方案；充分评估各行业、各领域的空间，以便在后几个季度找到有效开发的解决方案，特别是对加工制造业、制药业、物流、金融银行业以及高附加值领域。 ​

在强调基础设施对增长的作用时，政府总理指示加快重点项目的进度；同时为未来多个大型工程（如地铁2号线、芹耶跨海大桥、守添—隆城铁路、守添4号桥以及其他战略基础设施项目）的开工做好充分准备。

黎明兴认为，胡志明市应集中发展战略性工业、高科技产业以及人工智能、半导体工业、数字技术、物流、绿色经济和绿色能源等新增长动力；大力投资数字基础设施，建设创新生态系统，吸引大型科技集团并推动创新创业。

黎明兴还强调了建设和有效运营胡志明市国际金融中心的任务，主动与各部委配合制定具有国际竞争力的机制，吸引大型金融机构和投资者参与，为发展创造长期资金来源。黎明兴要求，胡志明市要抓紧完成具有长远发展愿景、符合国家规划和东南部区域规划的新胡志明市总体规划。（完）

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