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越南与中国福建省深化媒体合作

6月11日下午，越南新闻媒体机构代表团在福州市与福建国际传播中心举行了座谈会。该活动为两国媒体机构在“2026-2027年越中旅游合作年”背景下开展务实合作开辟了诸多机遇。

福建新时代国际传播中心有限公司总经理赖晗出席座谈会并发表讲话。

赖晗激动地回想起20多年前自己曾随福建省记者代表团访问越南的美好时光，并表达了与越南主流媒体机构代表就国际传播经验进行深入交流、分享内容创新和数字化平台运营技能的愿望。由此，双方可以共同传播越中友好关系的信息，讲述互利合作的故事，进而加深两国人民之间的友谊。

此次座谈在坦诚开放的气氛中举行。期间，双方就现代新闻业的发展趋势，特别是数字化传播和跨境传播进行了深入探讨。

据福建国际传播中心国际传播部副主任 翁陈兰：“福建省广播影视集团也希望能够在未来，能够与越南的媒体有更多的交流合作。希望能够让越南的文化和内容到福建来，也希望福建的文化能够走出去。”

越南媒体机构代表与福建省国际传播中心代表分享了关于宣传经济潜力、旅游优势、开展民间交流桥梁活动等的信息与经验，以及如何提高大众媒体信息宣传效果的方法。

此次座谈会为增进双方相互了解、提高对外信息宣传效果做出了重要贡献。同时，也再次强调了新闻媒体在推动越中全面战略合作伙伴关系走向深入方面发挥着不可替代的桥梁作用。

值此机会，越南主流新闻媒体机构代表团还听取了福建省广播影视集团发展历程的介绍，参观演播区、沉浸式体验空间，深入了解了该地方的悠久历史与文化。（完）

越通社
#福建新时代国际传播中心 #越南新闻媒体机构 #中国
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