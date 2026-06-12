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青春护航高考路——庆和省青年志愿者暖心助考

连日来，在全国各地举行2026年高中毕业考试之际，庆和省青年志愿者也积极开展各项助考活动，为考生及家长提供支持。全省共成立97支“助力高考”志愿服务队，3500多名志愿者参与其中。

在各考点，青年学生志愿者的热情服务给家长留下了良好印象，也帮助考生缓解紧张情绪，以更加轻松的心态迎接考试。

庆和省南芽庄坊居民阮文军：“志愿者们非常热情，为孩子们准备了充足的饮用水等物资。看到他们这样关心考生，我们家长也很高兴，希望孩子能够顺利完成这次重要考试。”

阮善述高中学校考生阮氏怀蒼：“今天一大早，志愿者们就给我们送水，还鼓励我们下午考试继续加油。”

在各考点，青年志愿者按照分工有序开展工作，相互配合，在重点路口协助交通疏导。同时，他们还准备了学习用品和饮用水，以便及时为考生提供帮助；并主动掌握相关信息，制定应急预案，应对考试期间可能出现的恶劣天气、意外事故或健康问题。

庆和省芽庄大学志愿者黎日辉：“今天天气非常炎热，但我觉得考场里的学生们会更辛苦。我们希望通过志愿服务传递积极能量，让大家保持良好心态，自信应考。我自己也曾是一名考生，非常理解他们的心情。所以我希望把这份热情和力量传递下去，将来他们也能够像我们一样继续帮助他人。”

“助力高考”行动也特别关注偏远地区，为家庭困难考生和残障考生提供免费接送服务。

庆和省团省委副书记黄氏如意：“对青年和大学生而言，暑期志愿服务最大的意义不仅在于为社会带来实际帮助，更是一次宝贵的成长和锻炼机会。特别是‘绿色夏季行动’持续时间较长，志愿者们深入基层，与群众同吃同住，在帮助群众的过程中更深刻地理解志愿服务精神，培养责任感。通过这些活动，年轻人能够更加真切地体会志愿服务的价值与意义。”

通过每一项暑期志愿活动，庆和省青年不仅积极参与社会公益事业，也不断弘扬责任担当和先锋精神，勇于迎接新任务、新挑战，主动奔赴最需要的地方，为社区发展贡献力量，展现庆和青年富有责任感、爱心和奉献精神的良好形象。（完）

越通社
#志愿者 #高考
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