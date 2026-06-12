越南122万多名考生完成2026年高中毕业考试

在6月11日的第一天考试中，考生们参加了语文和数学两门科目的考试。语文试题被评为好题、难度适中但仍具选拔意义。对于数学科目，今年试题被众多考生评为具有很高的区分度。

富寿省创山高中学生 黄氏清香：“今年的语文试题具有新颖性，特别是与年轻人关注的人工智能技术相关的内容。题目很适合我的能力，我也发挥得挺好。”

河内考生阮科表示：“题目分化度很高，真正优秀的学生才能做好，而中等水平的学生只能完成部分题目。”

6月12日，全国考生进入最后一天两门自选科目的考试。根据教育培训部的统计数据，历史是考生选择最多的科目，达57.08万名考生，较2025年的49.93万名考生有所增加。

考生 范越英：“英语比去年简单，历史也不是很难，希望每门科目我都能考到8分以上。”

2026年高中毕业考试是行政区划调整后首次组织的人数众多的考试。国家考试指导委员会评估，得益于主动准备各项条件以及保障考试安全治安的方案，全国各考点均做到了安全、严肃并严格遵守考试规章。

教育培训部部长 黄明山：“我们既要鼓励考生、不给他们施加压力，又要严格、谨慎地做好各个环节，将可能发生的失误降到最低。”

在此次重要考试中与广大考生同行，成千上万名青年团员志愿者一早就来到全国各考点，为考生及家属提供帮助。

同奈装饰美术大专学生 阮淮云安：“作为一名曾经参加过考试并感到非常紧张的人，多亏了当时为我加油打气的志愿者哥哥姐姐们，才让我重新振作起来。所以今天我想来为同学们加油，让他们在步入考场时拥有最稳固的精神状态。”

在全国数百万考生迎接高中毕业考试之前，家长的陪伴永远是他们竭尽全力的巨大动力。

考生家长 阮氏香：“实在难以言表，孩子去考试，但父母却为孩子寝食难安，站在外面非常担心。”

经过两天紧张且充满压力，6月12日上午，考生们终于完成了自选科目考试，结束了这一重要考试。走出考点，大多数考生都感到高兴和兴奋，因为他们刚刚度过了学生时代一个值得纪念的里程碑。在考场外父母和亲人温暖的拥抱中，考生的喜悦变得更加完整和富有意义。

根据计划，2026年高中毕业考试结果将于7月1日8时公布。（完）