黎明兴总理：隆城国际机场于2026年底投入运营是首要优先任务

2026年第一季度，同奈市取得了积极的增长成果，地区生产总值（GRDP）同比增长9.76%，属于全国增长率最高的地方之一。前5个月，财政收入超过50.4万亿越盾，达到预算的50%；吸引外资（FDI）达11亿美元，增长10.6%。

黎明兴总理在总结讲话中对同奈市委、政府和人民在过去一段时间，特别是在按照新都市政府模式运行的第一年所做出的努力和取得的重要成果给予认可和高度评价。除了取得的成果，黎明兴也明确指出，同奈市仍有巨大的发展空间，需要进一步大力革新管理思维，提高干部队伍质量和组织实施效率。

黎明兴要求同奈市集中坚决落实促进增长各项措施，力争实现各季度增长指标，完成全年10%以上的增长目标；需要主动帮助企业扩大市场、促进出口、创造信贷便利条件。他特别强调要加快公共投资资金拨付进度；必须下定决心完成上半年资金拨付率达50%的目标，并力争在2026年内完成所下达的全部资金拨付计划。

黎明兴重申，隆城国际机场于2026年底投入运营是首要优先任务，绝不允许进度拖延；同奈市要与建设部、相关部委以及越南航空港总公司密切配合，及时处理出现的困难和问题；彻底完成征地拆迁工作。与此同时，同奈市必须加快边和—头顿高速公路、胡志明市三环、胡志明市四环等战略连接基础设施项目的进度。

在回应同奈市提出的建议时，黎明兴强调，政府和中央各部委将与该市并肩同行、密切配合，及时倾听和解决实施过程中出现的困难和问题。（完）