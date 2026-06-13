清化农民积极推进数字化转型与技术转让

这家企业的高科技农业模式达到越南良好农业规范和“一乡一品”标准，每年带来数十亿越盾的收入。

天长36高科技农业公司副经理阮春天：作为东进坊的一名农民会员，我已与乡、地区农民协会合作，进行交流、培训、相互学习，以提高自身产品的价值，并在生产组织中相互扶持。省、坊农民协会也非常关心，派遣我们前往清化乃至各省参加高科技农业模式培训。

除了高科技农业模式外，清化省许多由农民会员创办的企业也在生产中大力推进数字化转型。得益于从碾磨到成品的多个工序实现自动化的封闭式稻米加工厂，这家单位显著减少了人工劳动，生产约30种大米产品并向市场广泛供应。

奎星贸易股份公司总经理杜黄祝：我们公司目前正在全省所有乡、坊扩大生产面积至500公顷，以打造原料区，收购稻谷进行加工，为100名劳动者创造就业，每人月薪800万越盾。公司正朝着应用同步机械化的方向迈进，以减轻工人的劳动强度。

在清化省，许多农民已主动将技术应用于农产品生产、加工和销售；将产品上架电商平台，在数字平台上推广地方特产以扩大市场。由此，农产品的价值和稳定性逐步提高。每年，全省有超过30万户登记优秀生产经营户，其中超过50%的农户获得各级称号。

清化省农民协会副主席武进勇：“我们提出的任务是指导农民发展家庭经济，通过建立模式、引导农民在生产中应用科技进步并实施农业数字化转型，以将生产与产品出路挂钩。与此同时，我们与进农公司及省内外多家大型肥料企业合作，组织农民以延期付款形式购买3.5万吨肥料投入生产。”

未来期间，省农民协会将继续支持农民通过越南农民应用程序、清化农民迷你应用程序、电商交易平台等推广产品。目前已有超过3.5万种产品，其中近50种“一乡一品”产品被推上电商交易平台，帮助农民逐步在当地实现合法致富。（完）