经济

手工艺村与当代生活中的创意交融

当前在河内钵场陶瓷村的许多商店里，现代简约风格的陶瓷系列正与熟悉的青花釉茶壶茶杯并排陈列。

河内市章美县富义乡富荣传统手艺村的工匠阮文廷夫妇。图自越通社
河内市章美县富义乡富荣传统手艺村的工匠阮文廷夫妇。图自越通社

越通社河内—— 当前在河内钵场陶瓷村的许多商店里，现代简约风格的陶瓷系列正与熟悉的青花釉茶壶茶杯并排陈列。仍然是这个数百年历史陶瓷村的泥土、釉料和传统烧制技术，但造型语言已经不同，其已经进行了革新以满足客户多样化的需求。这个故事不仅发生在钵场，也发生在其他手工艺村。这一变化表明，河内手工艺村不再仅仅面临保护传统工艺的问题，而是正步入寻找新创意以适应当代生活的征程。

​目前，河内拥有手工艺村1350多个，为全国之最。从陶瓷、丝绸、漆器、藤竹编织到螺钿镶嵌、刺绣等，每一件产品都蕴含着精湛的手工技艺以及升龙这片土地的文化积淀。然而，在市场竞争日益激烈、消费偏好不断变化的背景下，许多手工艺村正面临革新以求生存和发展的压力。不少河内手工艺品质量好、手艺高，但款式陈旧、缺乏实用性或尚未建立起明确的品牌印记。但在创意经济时代，一件产品不仅需要耐用、美观，还必须满足消费者的审美、功能需求以及讲述文化故事的能力。

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万福丝绸手工艺村的艺人。图自越通社

在此背景下，将手工艺村与创意设计师团队对接被视为一个潜力方向。古老手工技艺与现代设计思维的结合，不仅有助于提升产品价值，还能拓展市场覆盖面，特别是面向年轻客户群体和国际市场。

​在河内的许多手工艺村，工匠与设计师结合的趋势已开始形成，并显示出积极的效果。以钵场和万福为例，这是河内最早加入世界创意手工艺城市网络的两个手工艺村。

2024年底，钵场乡推出了创意设计中心，介绍和推广“一乡一品”产品、与旅游相关的手工艺村，在传统文化价值保护上形成从创意设计、生产到产品销售的链条。许多钵场陶瓷产品采用简约风格设计，既适合现代生活空间，又能保留着传统的烧制和上釉技术。因此，产品不仅受到国内市场的欢迎，还远销多个国家。

​万福丝绸也通过应用型时装设计焕发新生。如果说以前丝绸主要与传统服饰相关，那么现在它已出现在许多面向年轻人的系列中，使手工艺村产品更贴近现代生活和游客。

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专美螺钿漆器手工艺村的产品。图自越通社

继钵场和万福两个手工艺村之后，近期，专美螺钿漆器手工艺村和山童美术雕刻手工艺村也加入了世界创意手工艺城市网络。河内市人民委员会副主席阮春刘明确指出，这是国际社会对越南手工艺村的文化价值、手工技艺和创造力的认可。河内将继续推动传统工艺保护和弘扬；在未来支持改革创新、款式设计、品牌发展、人力资源培训以及提高美术手工艺品的竞争力。

​河内各手工艺村此时需要的或许不仅仅是保存旧工艺的记忆，而是找到新的创意语言，让遗产继续在当今生活中存活，到那时，传统手工艺价值才真正有机会远行并持久存在。（完）

越通社
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